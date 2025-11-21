Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condes de Gabia acoge 'Pneuma', un proyecto que fusiona pintura, tecnología y experimentación visual

La muestra constituye la primera colaboración como dúo artístico de Louise K. Houtman y Daniel Medina

Ideal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:39

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la muestra 'Pneuma', un proyecto expositivo de los artistas Louise K. Houtman y Daniel Medina ... que podrá visitarse en la Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia hasta el 1 de febrero de 2026. La muestra constituye su primera colaboración como dúo artístico y propone un recorrido que fusiona pintura, tecnología y experimentación visual. El horario de visita será de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

