Condes de Gabia acoge 'Pneuma', un proyecto que fusiona pintura, tecnología y experimentación visual

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la muestra 'Pneuma', un proyecto expositivo de los artistas Louise K. Houtman y Daniel Medina ... que podrá visitarse en la Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia hasta el 1 de febrero de 2026. La muestra constituye su primera colaboración como dúo artístico y propone un recorrido que fusiona pintura, tecnología y experimentación visual. El horario de visita será de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

Caracuel ha indicado que «esta exposición representa una nueva apuesta de la Diputación por acompañar y visibilizar a las jóvenes generaciones de creadores que están renovando el panorama artístico granadino. 'Pneuma' es un proyecto sólido, innovador y profundamente sensible, que conecta tradición pictórica y tecnología de una manera ejemplar».

Además, la diputada ha destacado que «el Palacio de los Condes de Gabia continúa consolidándose como un espacio de referencia para la creación contemporánea. La propuesta de Houtman y Medina demuestra la fuerza de la colaboración artística y la capacidad de nuestros jóvenes talentos para situarse en un diálogo internacional desde Granada».

'Pneuma' es, en esencia, un ejercicio de construcción de mundos. A partir de un marco de condiciones previamente fijadas, Houtman y Medina desarrollan una práctica pictórica conjunta en la que ambos trabajan de manera simultánea en todas las fases del proceso creativo. Las imágenes surgen del diálogo, la experimentación y la revisión constante, configurando un corpus en el que la pintura se convierte en espacio de encuentro.

El proyecto toma como punto de partida el cianómetro, instrumento creado en 1789 por Horace-Bénédict de Saussure para medir la intensidad del azul del cielo. Los artistas encuentran en él un modo de traducir las variaciones lumínicas en un sistema visual, adoptando su escala para ordenar la exposición. Cada lienzo se vincula a una hora del día y a un tono específico de azul, de manera que recorrer la muestra equivale a atravesar un ciclo completo de luz diaria.

Aunque de naturaleza fundamentalmente pictórica, la exposición integra técnicas de modelado, fotogrametría y composición digital. Las figuras —modeladas inicialmente en plastilina— son registradas mediante reconstrucción tridimensional y situadas en atmósferas diseñadas digitalmente. Desde esa estructura virtual, el proceso vuelve al lienzo, donde el gesto pictórico y el color completan la imagen.

La muestra se acompaña de un catálogo concebido como una extensión del proyecto, diseñado por Daniel Medina e ilustrado por Louise K. Houtman. Incluye un texto de Jesús Zurita y establece un diálogo directo con las obras, proponiendo otra forma de recorrer 'Pneuma', ordenando los cielos, las horas y las derivas de la luz.

Sobre los artistas

Louise K. Houtman (Róterdam, 1999) y Daniel Medina (Granada, 1999) viven y trabajan en Granada. Ambos son graduados en Bellas Artes por la Universidad de Granada y han desarrollado trayectorias independientes, participando en exposiciones en Espacio Fuentenueva (Granada, 2023), CAC La Coracha (Málaga, 2024), Arrabal y Cía (Granada, 2024) y la ETS de Arquitectura de Granada (2022). Han realizado residencias como la Residencia Artística José Guerrero (ediciones VII y IX) en Chite, Valle de Lecrín (2023–2025) y la Ayuda para Artistas Residentes de Posgrado (ARP) en la Facultad de Bellas Artes de Málaga (2023–2024). Tras varias colaboraciones previas, 'Pneuma' constituye su primer proyecto conjunto y el inicio formal de su trabajo como dúo artístico.