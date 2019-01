Concierto de villancicos con la OCG en el Centro Cultural Manuel de Falla Los niños volverán a ser protagonistas en el Centro Falla. / ALFREDO AGUILAR Dentro del programa OCG Solidaria que lleva a cabo la formación, se interpreta una selección de fragmentos clásicos guiados por un cuento J.A.M. GRANADA Viernes, 4 enero 2019, 01:44

La Orquesta Ciudad de Granada pone en estos días su granito de arena para fomentar el espíritu navideño, con la colaboración, en este caso, de la Fundación CajaGranada. Así, organiza cada año el concierto 'Ningún niño sin juguete', que en esta ocasión tendrá lugar esta tarde a partir de las 18:00 horas en el Centro Cultural Manuel de Falla.

En esta ocasión, la Orquesta aprovecha un cuento de Sara Ropero narrado por la actriz Beatriz Caruana para, bajo el título de 'La música de los cuentos', interpretar una serie de 11 fragmentos del repertorio clásico.

Al frente de la orquesta estará el concertino Peter Biely, y entre las piezas que se interpretarán están el 'Pasacalle de la música nocturna de las calles de Madrid' de Boccherini; el 'Rondó alla turca' de Mozart; el primer movimiento de la 'Sinfonía en do menor' de Richter; el primer movimiento de la 'Partita' en re menor, de Tuma; el 'Humoresque número 7', de Antonin Dvorak; 'Libertango' de Astor Piazzolla; 'Molly on the shore' de Grainger; una batucada brasileña; 'Orange Blossom Special' de Rouse; 'Danza Pyrriche' de Godár, y fragmentos de la 'Sinfonía de los Juguetes' de Angerer. En el caso de esta pieza, la particularidad está en que contará con la participación de los niños y niñas de la Asociación Síndrome de Down.

La mecánica para entrar a este concierto es la habitual en ocasiones anteriores: las entradas se han canjeado en días pasados entregando un juguete nuevo en el Museo de CajaGranada y el Centro de Exposiciones de CajaGranada en Puerta Real. Será Cruz Roja Española la encargada de repartir estos juguetes a niños desfavorecidos. La Orquesta, por otro lado, continuará su temporada los próximos días 18 y 19 de enero, con el programa 'La esencia escandinava'.