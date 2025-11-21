Habrá concierto de Operación Triunfo en Granada en 2026

Operación Triunfo anuncia Granada como una de las nuevas ciudades confirmadas para los Conciertos OT 2025 por España. El concierto, organizado por Proexa y Heredia ... Producciones, será el 8 de mayo de 2026 en la Plaza de Toros de Granada.

La incorporación de Granada al tour se suma a las fechas ya anunciadas, dentro del calendario oficial de conciertos organizado y producido por Proactiv Entertainment, en colaboración con Gestmusic y Prime Video, responsables del formato televisivo.

Las entradas ya están a la venta en los canales oficiales: www.giraot2025.com, BailaFM (web) y Ticketmaster (web, +34 932 514 228 y FNAC).

Los 16 concursantes de OT 2025 se subirán a este emblemático escenario para ofrecer un espectáculo original y vibrante, donde compartir la música y la emoción que han marcado esta edición del talent show.

Así, la música de OT 2025 llega en directo tras arrasar en Prime Video y conquistar al público con una edición llena de novedades y momentos irrepetibles, los integrantes de esta edición se preparan para llevar la magia del programa a escenarios de toda España.

Esta cita será una oportunidad única para revivir en directo las actuaciones más memorables del programa, disfrutar de nuevas sorpresas y reencontrarte con las voces que han marcado esta edición. Con una producción espectacular y la energía característica del fenómeno OT, cada concierto promete convertirse en una auténtica celebración de la música, el talento joven y la emoción compartida entre artistas y público.

Desde su estreno en 2001, Operación Triunfo se ha consolidado como un fenómeno cultural que sigue marcando generaciones. Ahora, con su nueva edición en Prime Video, el formato vuelve a demostrar el poder de la música para unir, emocionar y transformar.

Toda la información actualizada sobre este concierto estará disponible en los canales oficiales del programa, Prime Video España, la web oficial de los conciertos www.giraot2025 y www.proexa.es