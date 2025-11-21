Habrá concierto de Operación Triunfo en Granada en 2026
Será el 8 de mayo en la Plaza de Toros de la capital
Ideal
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:22
Operación Triunfo anuncia Granada como una de las nuevas ciudades confirmadas para los Conciertos OT 2025 por España. El concierto, organizado por Proexa y Heredia ... Producciones, será el 8 de mayo de 2026 en la Plaza de Toros de Granada.
La incorporación de Granada al tour se suma a las fechas ya anunciadas, dentro del calendario oficial de conciertos organizado y producido por Proactiv Entertainment, en colaboración con Gestmusic y Prime Video, responsables del formato televisivo.
Las entradas ya están a la venta en los canales oficiales: www.giraot2025.com, BailaFM (web) y Ticketmaster (web, +34 932 514 228 y FNAC).
Los 16 concursantes de OT 2025 se subirán a este emblemático escenario para ofrecer un espectáculo original y vibrante, donde compartir la música y la emoción que han marcado esta edición del talent show.
Así, la música de OT 2025 llega en directo tras arrasar en Prime Video y conquistar al público con una edición llena de novedades y momentos irrepetibles, los integrantes de esta edición se preparan para llevar la magia del programa a escenarios de toda España.
Esta cita será una oportunidad única para revivir en directo las actuaciones más memorables del programa, disfrutar de nuevas sorpresas y reencontrarte con las voces que han marcado esta edición. Con una producción espectacular y la energía característica del fenómeno OT, cada concierto promete convertirse en una auténtica celebración de la música, el talento joven y la emoción compartida entre artistas y público.
Desde su estreno en 2001, Operación Triunfo se ha consolidado como un fenómeno cultural que sigue marcando generaciones. Ahora, con su nueva edición en Prime Video, el formato vuelve a demostrar el poder de la música para unir, emocionar y transformar.
Toda la información actualizada sobre este concierto estará disponible en los canales oficiales del programa, Prime Video España, la web oficial de los conciertos www.giraot2025 y www.proexa.es
