Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Habrá concierto de Operación Triunfo en Granada en 2026

Habrá concierto de Operación Triunfo en Granada en 2026

Será el 8 de mayo en la Plaza de Toros de la capital

Ideal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

Operación Triunfo anuncia Granada como una de las nuevas ciudades confirmadas para los Conciertos OT 2025 por España. El concierto, organizado por Proexa y Heredia ... Producciones, será el 8 de mayo de 2026 en la Plaza de Toros de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  9. 9

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  10. 10 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Habrá concierto de Operación Triunfo en Granada en 2026

Habrá concierto de Operación Triunfo en Granada en 2026