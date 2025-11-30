Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concierto desconcierto de Rocío Márquez

Jorge Fernández Bustos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Dos cosas han quedado claras en el programa Andalucía Flamenco, en Granada, que terminó este sábado, en el Teatro Alhambra; la primera es que la ... Junta se ha inclinado por la presencia femenina (de siete espectáculos, seis han estado protagonizados por mujeres); en segundo lugar, y quizá más trascendente, se ha apostado visiblemente por la experimentación. No creo que el flamenco de hoy día sea nada más que ensayo futurista y renuncia del pasado. Ir acorde con los tiempos y con las corrientes artísticas, expandir la lente y encontrar otros públicos, no está mal, pero necesitamos aunque sea un pequeño atolón en este mar bravío que nos invade.

