El concierto desconcierto de Rocío Márquez

Dos cosas han quedado claras en el programa Andalucía Flamenco, en Granada, que terminó este sábado, en el Teatro Alhambra; la primera es que la ... Junta se ha inclinado por la presencia femenina (de siete espectáculos, seis han estado protagonizados por mujeres); en segundo lugar, y quizá más trascendente, se ha apostado visiblemente por la experimentación. No creo que el flamenco de hoy día sea nada más que ensayo futurista y renuncia del pasado. Ir acorde con los tiempos y con las corrientes artísticas, expandir la lente y encontrar otros públicos, no está mal, pero necesitamos aunque sea un pequeño atolón en este mar bravío que nos invade.

Muchas ideas encontradas tuve al salir la otra noche del espectáculo de la cantaora Rocío Márquez y del guitarrista Pedro Rojas Ogáyar; y es que los dos son grades profesionales (así lo han demostrado a lo largo de sus carreras). Alabo su trabajo y reconozco a un artista cundo lo veo. El concepto de la obra, 'Himno vertical', es indiscutible, convirtiendo así, los 60 minutos de duración, en una especie misa de réquiem, donde se le reza a los seres queridos que ya se han ido. Para mí en cambio —perdonadme los heterodoxos—, me pareció un abuso de looper, de la oscuridad (plena en bastantes momentos) y de grito pelado.

Las entradas se agotaron los primeros días. El teatro estaba más lleno que nunca. Los espectadores gritaban 'bravo' en vez de 'ole. La oscuridad era total; una penumbra que se fue mitigando por momentos, con luces tenues y mucho contraluz. La onubense llegó descalza como una romera al camposanto. Un largo tapiz-collage con material de recuerdo precedía la escena, a la derecha; un telón que, a la larga sirvió de falda y de mantón.

Alejada de la ortodoxia, como digo, pero aferrada a la tradición más severa, si leemos entre líneas. La obertura, llena de voces, susurros, sonido de agua y punteo obsesivo, ya es una declaración de intenciones. Los fandangos son una concesión a la verdad del flamenco. La guitarra pasa a ser eléctrica en una canción que desemboca en las seguiriyas tradicionales, que se asoman a Alosno en un principio. Una psicodelia que contrasta con el desgarro de la pieza, donde la guitarra cobra un protagonismo plausible. La sonata se vuelve minimalista en la soleá, demostrando que el concierto es de dos.

Rocío Márquez pasa de la canción a la palabra hablada y al grito controlado en décimas de segundo, recordándonos artistas de otros tiempos, como Marchena o Pepe Pinto. Las malagueñas son de El Canario y la guajira (puede que la pieza más identificable), la onubense, con miriñaque y abanico final, goza de un fraseo, en décimas cubanas, iridiscente. En los tangos, donde Márquez muestra su sentido del compás, la guitarra se vuelve bronca, roquera en su tónica. Las bulerías, que inspiran todo este 'Himno vertical', nos acercan a un final que, es sin ser definido, tantea sin complejos la milonga y el tanguillo.

Rocío Márquez optó por un camino tangencial y coherente en su sentir. Su público es incondicional y adictivo. Sus valores son una buena base y su dulzura infinita.

Dictado 1 – obertura.

2 Apariencia – fandango.

3 Palabra – canción.

4 Arde – seguiriya.

5 Sombra – soleá.

6 Dictado 2 – interludio.

7 Ausencia – malagueña.

8 Vuelo – guajira.

9 Aire – tangos.

10 Destino – bulerías.

11 Dictado 3 – final.