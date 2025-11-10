El compositor Pedro Osuna, entre una 'vieja loca' y el Grammy Latino

El joven compositor granadino Pedro Osuna no para. Afincado en Los Ángeles, no pierde sin embargo la oportunidad de pasar por la capital para ver ... a la familia. En su última visita, justo tras el estreno de 'Vieja loca' en el Festival de Sitges. Osuna es el responsable de la banda sonora de la película, producida por Juan Antonio Bayona y protagonizada por Carmen Maura, habló con IDEAL.

Osuna ha ido subiendo peldaños poco a poco. Ahora, tiene la suerte de encadenar un proyecto tras otro. Esta circunstancia, lejos de generarle estrés, le está dando, afirma, «más ganas de seguir adelante. No hay nada que me guste más que una fecha límite», afirma sonriendo. Precisamente, en el 'inlay' que acompaña el disco de 'Vieja loca' cuenta cómo Bayona le ha llevado «a lugares donde no creía que podría llegar. Él trabaja desde un profundo respeto a la tradición, y para mí colaborar con él ha sido un aprendizaje continuo». El procedimiento creativo partió de la composición de la suite que suena en los títulos de crédito, donde aparecen los temas principales del 'score', y a partir de ahí se fue desarrollando el resto de la partitura.

Osuna sólo tiene buenas palabras para la película, la quinta que firma con su propio nombre. «Es una cinta de miedo, pero apta para prácticamente todas las sensibilidades, y Carmen Maura hace un trabajo bestial. Coincidí con ella en Sitges y es una persona a la que me gustaría conocer mucho mejor. Todos en la película están fantásticos». La banda sonora está en la selección de los Premios Platino, y suena ya para los Goya del próximo año. «Ojalá haya suerte», afirma el compositor.

En capilla

En lo que se refiere al Grammy Latino, aspira a él por la banda sonora de la serie de Amazon 'Cada minuto cuenta', en torno al terremoto acaecido en México en 1985. La serie cuenta con la producción de Javiera Balmaceda Pascal, hermana del actor Pedro Pascal. Curiosamente, Osuna está implicado en labores de producción de un documental en torno a los 15.000 trabajadores nepalíes que murieron durante la construcción de los estadios que acogieron el mundial de fútbol d de Qatar. «Es interesante cómo se usa un espectáculo como el fútbol para esconder injusticias sociales. No quería implicarme en la producción, pero me pidieron que armara un equipo para hacer el tráiler, y les gustó tanto que despidieron al resto de los técnicos y se quedaron con el equipo que habíamos creado», dice con una sonrisa. Sobre el futuro, asegura que le gustaría hacer «algo que le dé miedo», como un musical o una ópera. El tiempo lo dirá.