Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El exmagistrado y catedrático universitario Andrés Ollero. IDEAL

Andrés Ollero -Exmagistrado y catedrático

«El ciudadano medio ve el derecho como una imposición, no como algo que nos iguala»

Acaba de publicar el libro '¿Qué es el derecho?' donde vuelca parte de su experiencia en la vida política y en la esfera de la jurisprudencia

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El jurista Andrés Ollero (Sevilla, 1944) es un intelectual inquieto que durante sus diferentes épocas dedicado al servicio público no ha pasado precisamente desapercibido. Tanto ... en la época en que fue diputado por Granada como en la que ejerció como magistrado del Tribunal Constitucional, y por supuesto, en los muchos cursos académicos en que ejerció la docencia universitaria –buena parte de ellos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada–, tejió un entelado de convicciones y experiencias que ha volcado en su más reciente libro, '¿Qué es el derecho?' (Senderos), que presentará mañana jueves a las 19.00 horas en el Colegio de Abogados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  4. 4 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  5. 5 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  6. 6 Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
  7. 7 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  8. 8 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 La Aemet señala el día en el que volverán las lluvias y la nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «El ciudadano medio ve el derecho como una imposición, no como algo que nos iguala»

«El ciudadano medio ve el derecho como una imposición, no como algo que nos iguala»