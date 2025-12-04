Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del programa cultural de Navidad de la Diputación Ideal

El circuito cultural especial de Navidad de la Diputación llegará a 84 municipios de la provincia

La iniciativa tiene como objetivo acercar la cultura navideña a todos los municipios

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:10

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la Programación Especial de Navidad 2025, un amplio circuito cultural que se desarrollará durante el ... mes de diciembre en 84 localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia. La iniciativa tiene como objetivo acercar la cultura navideña a todos los municipios, especialmente a aquellos con menor población, y fortalecer el tejido creativo local a través de propuestas artísticas variadas y de calidad.

