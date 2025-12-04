El circuito cultural especial de Navidad de la Diputación llegará a 84 municipios de la provincia

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la Programación Especial de Navidad 2025, un amplio circuito cultural que se desarrollará durante el ... mes de diciembre en 84 localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia. La iniciativa tiene como objetivo acercar la cultura navideña a todos los municipios, especialmente a aquellos con menor población, y fortalecer el tejido creativo local a través de propuestas artísticas variadas y de calidad.

Caracuel ha destacado que «esta programación navideña no solo complementa la oferta cultural de los municipios en una época de especial significado, sino que fortalece la identidad cultural provincial, apoya a las compañías y artistas granadinos y garantiza que la ciudadanía pueda disfrutar de propuestas de máxima calidad con acceso gratuito».

Además, la diputada ha añadido que «la Diputación mantiene firmemente su compromiso de llevar la cultura allí donde más se necesita. Para muchos municipios pequeños, este circuito supone la posibilidad de disfrutar de actividades que, de otro modo, serían difíciles de programar. La Navidad es un momento idóneo para fortalecer la cohesión social a través del arte, y esta iniciativa lo hace posible».

Sobre el circuito

Para la ejecución de este circuito, la Diputación destina 180.000 euros, reafirmando su compromiso con la equidad territorial, el acceso universal a la cultura y el impulso del sector artístico profesional. El programa se estructura en torno a un catálogo de actividades organizado en cinco ámbitos entre los que se engloban música en Navidad, artes y literatura, artes escénicas, zambombas navideñas y propuestas musicales de gran formato, que integran una oferta variada y adaptada a la identidad cultural de cada territorio.

El circuito incluirá conciertos, actuaciones escénicas, espectáculos flamencos, cuentacuentos, propuestas literarias y montajes musicales, con la participación de compañías y artistas de reconocido prestigio de la provincia. Las actividades se celebrarán en plazas, iglesias, casas de la cultura, teatros municipales y espacios patrimoniales, promoviendo el encuentro ciudadano y la dinamización cultural de los municipios durante el mes de diciembre.

Las actividades de la Programación Especial de Navidad 2025 llegarán a los municipios de Alamedilla, Albolote, Albondón, Albuñan, Albuñuelas, Aldeire, Alhendín, Alicún de Ortega, Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Arenas del Rey, Bacor Olivar, Beas de Guadix, Benalúa de las Villas, Cacín, Calicasas, Campotéjar, Castilléjar, Chimeneas, Cogollos Vega, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Deifontes, Dólar, Domingo Pérez de Granada, Dúdar, Dúrcal, El Valle, Ferreira, Fornes, Galera, Gobernador, Gójar, Gor, Guadahortuna, Gualchos – Castell de Ferro, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huéscar, Huétor Tájar, Íllora, Ítrabo, Iznalloz, Játar, Jun, La Calahorra, Láchar, Lanteira, Lecrín, Lobras, Mairena, Marchal, Moclín, Molvízar, Monachil, Montillana, Nevada, Nigüelas, Orce, Padul, Pampaneira, Pedro Martínez, Peligros, Picena, Pinos Genil, Pinos Puente, Policar, Polopos, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Salobreña, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Sorvilán, Torre-Cardela, Torvizcón, Turón, Ugíjar, Valderrubio, Válor, Villamena, Villanueva de las Torres, Víznar y Zafarraya.