Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Óscar Berdullas, Paloma Martínez, Pilar Caracuel, Carmen Tortosa y María del Mar Jiménez, en Condes de Gabia.

Óscar Berdullas, Paloma Martínez, Pilar Caracuel, Carmen Tortosa y María del Mar Jiménez, en Condes de Gabia. J. E. C.

Presentan las cuatro películas impulsadas por Film in Granada de 2025

La segunda edición de las ayudas de la oficina de cine de Diputación respaldan cuatro títulos: 'Plaza Nueva a las diez', '¿El agua es nuestra?', 'La ruta del cacao. México-Granada' y 'El menor de los hermanos'

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Film in Granada, la oficina de cine de la Diputación, nació hace cinco años con un objetivo doble: facilitar los rodajes en la provincia y ... promocionar el talento de cineastas locales. «Con esa filosofía siempre presente, el año pasado convocamos las primeras ayudas a rodajes de Film in Granada», dice Pilar Caracuel, diputada de Cultura, en el escenario de Condes de Gabia, la casa oficiosa del cine en nuestra ciudad. «Estas ayudas han sido la primera iniciativa de una instutición pública en Granada para impulsar películas -añadió-. Unas ayudas para difundir la cultura y la imagen de Granada y, también, mostrar nuestro territorio como escenario cinematográfico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  5. 5

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  9. 9 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  10. 10 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Presentan las cuatro películas impulsadas por Film in Granada de 2025