Presentan las cuatro películas impulsadas por Film in Granada de 2025

Film in Granada, la oficina de cine de la Diputación, nació hace cinco años con un objetivo doble: facilitar los rodajes en la provincia y ... promocionar el talento de cineastas locales. «Con esa filosofía siempre presente, el año pasado convocamos las primeras ayudas a rodajes de Film in Granada», dice Pilar Caracuel, diputada de Cultura, en el escenario de Condes de Gabia, la casa oficiosa del cine en nuestra ciudad. «Estas ayudas han sido la primera iniciativa de una instutición pública en Granada para impulsar películas -añadió-. Unas ayudas para difundir la cultura y la imagen de Granada y, también, mostrar nuestro territorio como escenario cinematográfico».

En la primera edición de estas ayudas, en 2024, hubo tres películas que han vivido -y viven- una carrera fantástica: 'Segundo Premio', ganadora de tres Goyas y candidata española al Oscar; el cortometraje de animación 'Estela', dirigido por Manuel Sicilia y desarrollado por la granadina Rokyn Animation, ganadora del Premio Carmen del Cine Andaluz; y el documental 'Zambra', de José Sánche-Montes, uno de los más visto en cines.

Las ayudas a proyectos cinematográficos de Film in Granada 2025, un total de 45.000 euros, han sido para cuatro películas documentales: '¿El agua es nuestra', de Óscar Berdullas; 'La ruta del cacao. México-Granada', de Paloma Martínez; 'El menor de los hermanos', de Óscar Parada; y 'Plaza Nueva a las diez', de Carmen Tortosa'. Las cuatro se están estrenando en distintos festivales internacionales, pero todas se podrán ver gratis, en febrero, en Condes de Gabia.

Berdullas, agradecido como el resto por haber contado con el apoyo de Film in Granada para sacar adelante '¿El agua es nuestra?', contó que su película narra «la historia del agua embotellada en Andalucía y la repercusión del uso del plástico en la naturaleza». «Una película que empieza en Sierra Nevada, donde nace el agua, y llega a la playa, donde la recoge el mar». Paloma Martínez, directora de 'La ruta del cacao. México-Granada', ha regresado a nuestra ciudad hace poco. «Venimos de México, donde hemos estrenado el documental. Es maravilloso llevar el nombre de Granada a otro país y eso también es gracias a las ayudas de Film in Granada».

'El menor de los hermanos', el documental que narra la vida de San Juan de Dios, ha sido un fenómeno de público. En Granada, el cine Madrigal se abarrotó una y otra vez en sus sesiones. Parada, su director, se encuentra levantando otro proyecto en Madrid, así que habló en su lugar María del Mar Jiménez, la historiadora y narradora de la película. «El objetivo era bajar al santo del atar y conocerlo como hombre en su contexto histórico. Alguien que creó una orden hospitalaria presente en cinco continentes, un laico que dejó una huella profunda en Granada».

Cerró la jornada de presentación Carmen Tortosa, que estrenó 'Plaza Nueva a las diez' hace unos días, en el Festival Internacional de Cine de Sevilla. «La película es una historia de amor. Un homenaje a esas personas que se reúnen para bailar delante de la Chancillería todas las semanas. Personas que hacen que el mundo sea un poquito más feliz». Un documental hermoso sobre el amor, la amistad, la vejez, la comunidad y el baile como forma de resistencia.