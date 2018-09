'Roma', de Alfonso Cuarón, gana el León de Oro Alfonso Cuarón sostiene el León de Oro. / AFP La película 'The Nightingale', de la directora australiana Jennifer Kent, única mujer en la competición, se llevó el Premio Especial del Jurado de Venecia COLPISA / AFP Venecia (Italia) Sábado, 8 septiembre 2018, 20:29

'Roma', de Alfonso Cuarón, ha ganado el León de Oro a la mejor película de la 75ª edición de la Mostra de Venecia. El jurado presidido por su compatriota Guillermo del Toro, ganador del mismo premio el año pasado, reconoció una obra con acentos autobiográficos, que cuenta la historia de dos mujeres de diferentes clases sociales en el México de los años 1970.

Sin actores famosos, el filme más íntimo del cineasta mexicano se inspira en su propia familia, en los amores y desamores de criados y patrones, un documento emocionante y conmovedor sobre las diferencias sociales y raciales de su país. Después de la hollywoodiense 'Gravity', vencedora en 2013 de siete premios Óscar, el cineasta mexicano vuelve a filmar en español para contar la América Latina que conoce, en la que se convive con los contrastes sociales, pero también con un universo lleno de sentimientos, de reflexiones, de diferencias culturales que se cruzan y se alimentan.

El actor estadounidense Willem Dafoe ganó la Copa Volpi por su papel como el pintor Vincent van Gogh en 'At Eternity's gate', dirigida por Julian Schnabel y la actriz británica Olivia Colman la de mejor actriz por su papel en la película 'La favorita'.

La película 'The Ballad of Buster Scruggs', de los directores estadounidenses Ethan y Joel Coen, se alzó con el premio al mejor guion. La película 'The Nightingale', de la directora australiana Jennifer Kent, única mujer en la competición, se llevó el Premio Especial del Jurado.