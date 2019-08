Los granadinos que han participado en la película sobre Buñuel presente en la carrera a los Oscar Paco Alaminos, Elysa Castro y Chema García, con el libro de arte de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' / J. E. C. Elysa Castro, Paco Alaminos y Chema García formaron parte del equipo artístico de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' JOSÉ E. CABRERO Granada Miércoles, 21 agosto 2019, 17:51

La última vez que hablamos de ellos nos quedamos mirando a los Goya. Mira tú por dónde, la ruta empezaba por otro sitio: los Oscar. Elysa Castro, Paco Alaminos y Chema García son los granadinos de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', la película española de animación dirigida por Salvador Simó que ha sido seleccionada en la carrera de los Oscar. Sus competidores patrios no hacen más que engrandecer el éxito: 'Dolor y gloria', de Almodóvar; y 'Mientras dure la guerra', de Amenábar.

Elysa Castro (1982) es de Fuente Vaqueros. «Soy muy lorquiana. Por eso me llamó la atención la historia, Buñuel y Lorca eran amigos». Llegó como ayudante de José Luis Ágreda, el director de arte, para una tarea de cuatro meses. «Al final pasé más de dos años implicada. Trabajé en el desarrollo visual de la película, diseño de personajes, escenarios...»

Chema García (1973), admirador incondicional del mítico Vázquez, es un dibujante de cómic vocacional que se sumó a la aventura de Buñuel para trabajar en el departamento de animación: «Buñuel está en ese 'puñao' de autores que van conmigo siempre».

Paco Alaminos (1960) tiene un amor sincero a los cómics «desde pequeñito». Él, que siempre quiso ser dibujante, entró en Bruguera tras ganar el prestigioso 'Mortadelo' (premio a autores de tebeo) en 1984. «Cuando cerró la editorial, un amigo me introdujo en el mundo de la animación. Y me quedé. Me fascinó». Una fascinación que define a los niños que, en los 90, veían la aclamadísima 'Batman:La serie animada'. Su trabajo en la película fue con 'layouts' y 'storyboards': «Básicamente, es desarrollar la acción, el fondo, el encuadre, los movimientos de la cámara... Vaya, el cómo se cuenta la película».