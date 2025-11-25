El granadino Luis Miguel Calvo gana un Emmy con '#SeAcabó', el documental del caso Rubiales El productor ejecutivo de la película, disponible en Netflix, estuvo nominado el año pasado por 'Alexia. Labor Omnia Vincit'. «Estamos en una nube, ha sido una pasada»

«Estamos en una nube, ha sido una pasada». Ocho palabras que no se acercan, ni de cerca, a la emoción que late dentro del granadino Luis Miguel Calvo, productor ejecutivo de '#SeAcabó: diario de las campeonas', película dirigida por Joanna Pardos para Netflix que ha ganado el Emmy Internacional a Mejor Documental. «¡Una pasada!», insiste entre risas Calvo.

En la gala, que se celebró este lunes por la noche, España competía por cuatro estatuillas. Ganamos dos. La primera sorpresa la dio el actor Oriol Pla, que ganó la de Mejor Actor por su papel en 'Yo, adicto', de Disney+. Después llegó el segundo gol, que se cantó como si fuera una Champions en el último minuto: '#SeAcabó: diario de las campeonas', el documental que relata el caso Rubiales, venció en su categoría.

'#SeAcabó: diario de las campeonas', está producido por You First Originals, con Luis Miguel Calvo y Javier Martínez Suárez al frente. El fil, dirigido por Joanna Pardos, da voz a las jugadoras de la selección femenina de fútbol tras ganar el Mundial de 2023 y el controvertido beso de Luis Rubiales a la capitana, Jenni Hermoso. «Incluso las historias más amargas pueden tener un final feliz», reflexiona Calvo. El documental ganó a 'Argentina '78', 'Chasing the Sun 2' y 'Sven'.

Luis Miguel Calvo y su productora vienen de una brillante carrera de fondo. El año pasado, lograron una nominación en la misma categoría de los Emmy Internacionales por 'Alexia. Labor Omnia Vincit', que tras un respaldo masivo de la audiencia, se quedó a las puertas de la estatuilla. En cualquier caso, desde una nube imparable, el granadino no solo celebra el éxito de su película, también habla de un triunfo aún mayor: «Ha sido una noche fabulosa para la industria española».

