Un granadino escribe el documental 'Estación Apolo' sobre el papel protagonista de España en la llegada a la Luna

Lo que 'Órbita Laika' ha unido

El equipo de 'Estación Apolo' comparte una estación de despegue:'Órbita Laika'. Pérez Ledo, Aitor Gutiérrez y Jesús Mancebón son el creador, director y coordinador de guiones en el programa de divulgación científica de La 2. «Trabajar en Órbita es una experiencia maravillosa, te cambia la vida absolutamente. No te puedes imaginar lo que he aprendido», explica Mancebón. Ysigue:«A la semana de empezar estaba enamorado del programa, de la gente que me rodeaba... Eso es un aprender constante constante con una calidad humana que te vuelves loco. Nos divertimos mucho y eso se nota en el resultado final». Efectivamente, el programa ha ido ganando audiencia semana tras semana, hasta hacerse con un público fiel. «El gran acierto de la temporada ha sido abordar un tema concreto (la invisibilidad, volar, la alimentación, los medicamentos o la música) desde la biología, la química, la física...»

El último programa de la temporada sumó 483.000 espectadores, en el que brilló el monólogo de su presentador, Eduardo Sáenz de Cabezón:«Ha sido fantástico poder compartir 800 minutos con nuestros increíbles colaboradores y colaboradoras. Descubrir con vosotros lo sorprendente y espectacular que puede llegar a ser la ciencia. Pero más importante aún, lo increíble y hermoso que es nuestro mundo».