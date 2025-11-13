Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Teresa Garzón, en una escenade 'Golpes'; y Lucía Selva, durante el rodaje de 'Quién vio los templos caer'. R. I.

Las granadinas Teresa Garzón y Lucía Selva, nominadas a los Premios del Cine Andaluz

La primera, a Mejor Actriz por su papel en 'Golpes'; y la segunda, a Mejor Dirección Novel por 'Quién vio los templos caer'. La edición 38 de los Premios Asecan del Cine Andaluz se celebrará en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, el próximo 20 de diciembre

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

Dos granadinas de puro talento llaman a la puerta del cine: Teresa Garzón y Lucía Selva. Ambas están entre los nombres seleccionados de los premios ... del Cine Andalu. La primera, nominada a Mejor Actriz por su papel en 'Golpes', dirigida por Rafael Cobos y protagonizada por Luis Tosar, una de las grandes películas del año. La segunda, Lucía Selva, nominada a Mejor Dirección Novel por su trabajo en 'Quién vio los templos caer', que rodó en nuestra ciudad con la ayuda de un Chorrojumo atemporal.

