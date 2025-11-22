La granadina Teresa Garzón Barla da el golpe en el cine La actriz protagoniza junto a Luis Tosar y Jesús Carroza 'Golpes', película que se ha estrenado en la Seminci y en el Festival de Cine de Sevilla

Cuando Luis Tosar y Jesús Carroza pisan la alfombra roja, las cámaras disparan a todo trapo. Son los protagonistas de 'Golpes', una de las grandes películas de la temporada. Se estrenó en la Seminci, en Valladolid, y después en el Festival de Cine de Sevilla. Ovación en ambas. Al lado de Tosar y de Carroza, hay una cara desconocida y sonriente. Una chica joven y morena que bromea y se divierte como la que más. «¿Quién es?», preguntan los periodistas. «Teresa Garzón Barla», responden. «¿Quién?». «La protagonista. Una de las revelaciones del año».

Teresa escuchaba a Aute cantar en el salón de casa. «No un disco, a él. ¡Aute!», exclama mientras pasea por Plaza Nueva, una fresca mañana en Granada. «También a Pablo Milanés y a tantos otros... Los conocí con 9 o 10 años. Todos venían a casa. Es lo que tiene ser hija de un cantautor y de una artista plástica». Esos padres son Juan Trova y Elizaberta López, músico y fundador de Abril para Vivir, y rectora de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Ella, Teresa, creció soñando con formar parte del arte y la cultura. Lo ha conseguido.

El equipo de la película, en el Festival de Sevilla; y Teresa Garzón, en una escena de 'Golpes'.

Tiene 29 años y es actriz. También directora de escena, bailarina, cantante, escritora... «Tengo un amplio abanico de posibilidades. Es la única manera de sobrevivir en España como artista». Estudió el Conservatorio Profesional de Danza, en Granada, y luego se marchó a Madrid. Allí construyó una carrera que, tras mucho esfuerzo, ya da sus frutos. El último es ser la protagonista femenina de 'Golpes', el debut como director de Rafael Cobos, guionista de 'Los tigres', 'Anatomía de un instante', 'La isla mínima', 'Grupo 7', 'El hombre de las mil caras'... Pero es que, además, la película está escrita por el granadino Fernando Navarro ('Segundo Premio', 'Tierra de Nadie', 'Verónica'). Palabras mayores. «Ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida», dice. «Rafa es espectacular, como el resto del equipo. Fue un rodaje maravilloso a nivel artístico, pero sobre todo a nivel humano».

'Golpes' es un thriller, una película de atracos. Sucede en Sevilla. Cuando Migueli (Jesús Carroza) sale de prisión, reúne a la vieja banda. Su hermano, Sabino (Luis Tosar), le seguirá la pista. Entre medias está Angelita (Teresa Garzón), la novia de Migueli. Lo que viene después es un film de los que no fallan: robos, persecuciones, traiciones y emoción hasta el último segundo. «Sí, soy la protagonista femenina –afirma orgullosa Garzón–. Ha sido un regalo de la vida trabajar con Jesús y con Luis».

Fue por culpa de Fernando Navarro. El guionista vio a Teresa actuar en el Centro Dramático Nacional y, al terminar la función, le propuso a Rafael Cobos que le hicieran el casting. «Y así llegué». Tras meses de trabajo, Garzón vio 'Golpes' por primera vez en los Cine Verdi de Madrid, con el equipo. «Estuve con taquicardia toda la película». La segunda vez fue en la Seminci. «Algo más tranquila». Y la tercera en el Festival de Sevilla. «Ya lo llevo mejor». ¿El resultado? Está nominada a Mejor Actriz en los Premios del Cine Andaluz (la película suma cinco nominaciones, incluida Mejor Película)y aparece en todas las quinielas de los Goya. De hecho, hay una coincidencia simpática. Uno de los miembros de la banda de ladrones es Cristalino, el músico y actor granadino que estuvo nominado a Mejor Actor Revelación en los últimos Goya por 'Segundo Premio'. Lo mismo hay relevo...

«También hago la canción», guiña. «La canción de 'Golpes', la interpreto yo. Se llama 'La tierra esconde'». Compuesta por el artista jerezano Bronquio, Teresa Garzón canta a las mil maravillas. Porque, como ya avisó al principio, ella también es cantante.

Proyecto musical

Ampliar Teresa Garzón, en Plaza Nueva. J. E. C.

Teresa Garzón tenía un pequeño papel en la serie 'Las noches de Tefía', donde ya cantaba algo. Pero es que en el último año ha sido corista de la gira de Albert Pla. «Como se trae a amigos, he cantado con Estopa, Julián de Siniestro Total, Kase.O... Una pasada», recuerda la granadina. Lo de Albert Pla surgió a través de Belén Martí, coreógrafa oficial de Los Javis. «Belén trabajó con Albert en 'La Mesías' y le dijo que necesitaba voces. Y me llamó a mí porque habíamos trabajado juntas». Pero es que Teresa también está triunfando en los teatros de Madrid con 'Cómo hacer una bomba en la cocina de tu mamá', un genial monólogo escrito por Ruth Rubio. Y en diciembre actuará con Los Volubles. Y hace poco terminó en la Coruña un cásting para un musical que ella misma dirige... «Y sí, también estoy componiendo canciones», guiña entre risas.

La música es parte intrínseca de Teresa desde niña. «Crecí rodeada de cantautores, era inevitable». Sin frenar su carrera en el cine, la granadina está diseñando su proyecto musical. «Se está cociendo a fuego lento. La primera canción la voy a sacar como Barla, que es un apellido familiar que me encanta. Barla, esa seré yo».

'Golpes' se estrena en cines el 5 de diciembre y Teresa no puede esperar más. «Qué ganas tengo de que la veáis». Ella, desde Plaza Nueva, dedica unos segundos a mirar hacia arriba, hacia la Alhambra, y resopla. «Ha sido un trabajo muy bonito. Ojalá vengan muchos más». En su cabeza hay música, teatro, escritura y cine, todo sonando al mismo tiempo, muy cerca, muy inspirador, como cuando Aute cantaba en el salón de casa. Toda una revelación.

