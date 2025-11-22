Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Inauguración de los Premios Lorca. Ideal

Granada se convierte en punto de encuentro del cine con la inauguración de los Premios Lorca

Celebra una apertura emocionante antes del esperado pase del filme de Fernando Trueba con Jorge Sanz

Ideal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

El Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca inauguró este viernes su sexta edición con un Auditorio Manuel de Falla abarrotado y un concierto ... que convirtió la noche en una emocionante celebración del séptimo arte. Bajo la dirección del maestro Ángel López Carreño, la Banda Municipal de Música de Granada interpretó algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del último siglo -desde Lo que el viento se llevó y El Padrino hasta La vida es bella, Parque Jurásico, Regreso al futuro o La La Land- en un viaje musical de hora y media que despertó emoción, nostalgia y prolongados aplausos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  2. 2 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  5. 5 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  6. 6 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  7. 7

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  8. 8 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  9. 9 Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos
  10. 10 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada se convierte en punto de encuentro del cine con la inauguración de los Premios Lorca

Granada se convierte en punto de encuentro del cine con la inauguración de los Premios Lorca