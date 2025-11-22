Granada se convierte en punto de encuentro del cine con la inauguración de los Premios Lorca

El Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca inauguró este viernes su sexta edición con un Auditorio Manuel de Falla abarrotado y un concierto ... que convirtió la noche en una emocionante celebración del séptimo arte. Bajo la dirección del maestro Ángel López Carreño, la Banda Municipal de Música de Granada interpretó algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del último siglo -desde Lo que el viento se llevó y El Padrino hasta La vida es bella, Parque Jurásico, Regreso al futuro o La La Land- en un viaje musical de hora y media que despertó emoción, nostalgia y prolongados aplausos.

El director del festival, Jorge Onieva, subrayó que «este concierto maravilloso» supone el auténtico «pistoletazo de salida» a una semana en la que Granada se erige como punto de encuentro para creadores, profesionales y amantes del cine. La noche vivió además un momento especialmente emotivo con la entrega del Lorca de Honor 2025 a Antonio Resines, quien no pudo asistir al encontrarse hospitalizado de urgencia para una intervención. Su gran amigo y compañero Jorge Sanz recogió el galardón en su nombre, dedicándole unas palabras llenas de afecto y respeto. Sanz destacó la importancia de mantener vivos los espacios que permiten al público disfrutar del cine en pantalla grande y reivindicó la experiencia compartida en las salas como algo «insustituible».

En el ámbito institucional, la teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés, expresó su satisfacción por «una celebración que nos recuerda que la cultura nos impulsa como ciudad», y destacó el valor de un encuentro «abierto a todos los granadinos y que reconoce la grandeza de quienes hacen posible que el arte siga siendo motor de vida».

También intervino el delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, David Rodríguez, quien reafirmó el apoyo del Gobierno andaluz a esta sexta edición y recordó que el cine es «una expresión cultural fundamental para nuestra comunidad autónoma». Subrayó las líneas de ayuda autonómicas a la producción audiovisual y el papel de Canal Sur como impulsor de proyectos cinematográficos en Andalucía. «Siempre estaremos cerca del cine -señaló- porque forma parte de nuestra identidad y de nuestro compromiso con la creación».

Sábado

La jornada de este sábado continúa con una intensa actividad formativa y cinematográfica. Desde primera hora, el Hotel Meliá ha acogido el taller profesional Disfruta del casting, impartido por Natalia Ajero y Sofía Siveroni, mientras que los Cines Megarama proyectan diversas sesiones de cortometrajes granadinos y trabajos de animación que ponen en valor el talento local.

El gran momento del día llegará a las 18:00 horas con la presentación especial de La reina de España, de Fernando Trueba, que contará con la presencia destacada de Jorge Sanz, uno de sus protagonistas. Su asistencia y el carácter simbólico del filme lo convierten en uno de los eventos más esperados del fin de semana. La programación del sábado continuará con el estreno en festivales de La Bala, dirigida y protagonizada por Carlos Iglesias, acompañado por Eloísa Vargas y Carlos Hipólito, y culminará con el thriller Vive dentro.

Domingo

El domingo ofrecerá una programación igualmente diversa que incluirá cortometrajes andaluces, proyecciones experimentales granadinas y largometrajes con especial vínculo territorial, como Quién llorará por mí, del lojeño Paco Izquierdo, o La Casa de Bernarda Alba, filmada en Valderrubio por Marta Cora. La jornada cerrará con el documental ¿El agua es nuestra?, de Óscar Berdullas, que aborda con profundidad el impacto de la gestión del agua en la provincia.

Con una inauguración vibrante y un fin de semana repleto de propuestas cinematográficas, educativas e institucionales, el Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca reafirma un año más su condición de cita cultural imprescindible para el sur de Europa, donde talento, industria y territorio se unen en una misma celebración del cine.