Anuncio del casting y Marichu Sanz, la directora del proceso. R. I.

Convocan un casting en Granada para una película histórica

La granadina y directora de casting Marichu Sanz, responsable de fichar al elenco de películas como 'Segundo premio', 'Golpes' o 'La cena', busca hombres entre los 25 y los 70 años

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

La directora de casting Marichu Sanz, una de las grandes referentes del sector en Andalucía, ha convocado un casting en Granada para un nuevo ... largometraje. Sanz, granadina, ha estado impicada en algunos de los proyectos más notables del cine español de los últimos años: desde la premiada 'Segundo premio', hasta las actuales 'Golpes', 'La cena', 'Tierra de nadie' o 'Los tortuga'.

