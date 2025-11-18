Convocan un casting en Granada para una película histórica

La directora de casting Marichu Sanz, una de las grandes referentes del sector en Andalucía, ha convocado un casting en Granada para un nuevo ... largometraje. Sanz, granadina, ha estado impicada en algunos de los proyectos más notables del cine español de los últimos años: desde la premiada 'Segundo premio', hasta las actuales 'Golpes', 'La cena', 'Tierra de nadie' o 'Los tortuga'.

En esta ocasión, Sanz busca a hombres actores de la provincia «con caras que pudieran parecer del siglo pasado y de edades comprendidas entre los 25 y los 70 años». Los candidatos deben ser residentes en la provincia de Granada.

Por el momento no sabemos más del proyecto, tan solo que se trata de un largometraje que, previsiblemente, se rodará en pocos meses.

La forma de inscribirse al casting es a través de este formulario. Además de los datos personales, los interesados deben añadir, en el mismo formulario, una fotografía actual así como un enlace al videobook. En el caso de no contar con videobook, puede enviar un vídeo presentación para que puedan conocerle mejor. El mail de contacto es castingprovinciagranada@gmail.com