El cineasta granadino Miguel Hermoso, Premio de Honor en los Premios Carmen

La Academia de Cine de Andalucía otorgará su Premio Carmen de Honor al escritor y director granadino Miguel Hermoso en la gala de quinta edición ... de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se celebrará el 31 de enero en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad. Miguel Hermoso, tras estudiar Derecho en Granada y Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, fundó una productora con la que perfeccionó técnicas en el cine publicitario, el cortometraje y el documental.

A partir de 1984, se dedicó fundamentalmente al largometraje, escribiendo y dirigiendo notables películas, algunas de tanto éxito como 'Truhanes', 'Marbella', 'Como un relámpago', 'Fugitivas', 'La luz prodigiosa' o 'Lola', y series de televisión como 'Tango' o 'Truhanes TV', con las que ha conseguido numerosos galardones en distintos festivales como los grandes premios de Moscú, Chicago, Los Ángeles y Colón de Oro, además de varios premios Goya.

En 2020 se retiró de las pantallas para centrarse en la escritura de historias de intriga y misterio, siempre con esa referencia al humor, característica de todas sus obras. En 2023 editó su primera novela 'Noche cómplice' seguida por 'Secretos de un policía' y 'La pasión y el tiempo', compaginándolo con su cargo como Vicepresidente Audiovisual en la SGAE.

Miguel Hermoso ha comentado:«He recibido premios en muchos lugares y países, pero este es, sinceramente, el mejor reconocimiento, porque rompe con esa idea de que nadie es profeta en su tierra. Me siento muy feliz y profundamente agradecido a mis compañeros cineastas, a quienes siguen en activo y me han votado. Les animo a continuar, a seguir produciendo cine andaluz, porque nuestro momento es ahora».

«El cine andaluz vive ahora una de sus etapas más boyantes. Es una cinematografía con muchos espectadores, con grandísimos profesionales de enorme talento. Cuando yo empecé éramos pocos, y tuve la suerte de ser uno de los que abrieron camino con películas que llegaron a mucho público y obtuvieron numerosos premios. Ver dónde estamos hoy es realmente emocionante».