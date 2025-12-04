Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miguel Hermoso. R. I.

El cineasta granadino Miguel Hermoso, Premio de Honor en los Premios Carmen

La Academia de Cine de Andalucía reconoce al escritor y director de películas como 'Truhanes' o 'La luz prodigiosa'

R. I.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:08

La Academia de Cine de Andalucía otorgará su Premio Carmen de Honor al escritor y director granadino Miguel Hermoso en la gala de quinta edición ... de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se celebrará el 31 de enero en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad. Miguel Hermoso, tras estudiar Derecho en Granada y Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, fundó una productora con la que perfeccionó técnicas en el cine publicitario, el cortometraje y el documental.

