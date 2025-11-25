La Chana entra en la 'shortlist' de los Goya Relax', del granadino José Luis Maldonado, está entre los mejores cortos de la temporada, también nominado en los Premios Carmen, y, además, se estrenará como largo en 2026

José E. Cabrero Granada Martes, 25 de noviembre 2025, 23:55

Hay una leyenda que dice que 'Chana' significa paraíso en árabe. Hace unos años, en el puente de Villarejo, había una pintada a las puertas del barrio: «Bienvenidos al país de las maravillas». «Es falso, claro, Chana no significa eso», dice José Luis Maldonado (Granada, 1978) antes de guiñar con sonrisa cómplice. «Pero era una bonita forma de empezar la historia». La historia es una película. Bueno, dos en realidad. La primera es un cortometraje titulado 'Relax' que ha entrado en la 'shortlist' (la lista de películas seleccionadas que pasan el último filtro antes de ser nominadas) de la 40 edición de los Premios Goya.

«Una alegría tremenda, la verdad. Es difícil llegar a estar nominados, pero entrar en la 'shortlist' es, digamos, fruto de los méritos ya logrados. Es decir, entras por los éxitos en festivales. Así que estoy muy orgulloso». El cortometraje 'Relax' se estrenó en el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de 2024 y, a partir de ahí, comenzó a recorrer las pantallas de medio mundo. Con un palmarés extraordinario, la Academia de Cine lo ha seleccionado como uno de los mejores de la temporada y, además, está nominado en los Premios Carmen del Cine Andaluz. ¿Y qué lo hace tan especial? Su mezcla de la realidad más cruda y transparente con un fino ejercicio de ciencia-ficción y filosofía.

Algunos protagonistas de 'Relax'. J. L. MALDONADO

'Relax' nos muestra la vida de una familia rumana en la Chana. Desayunamos y vemos la tele en el salón de su casa, y también les acompañamos a recoger metales abandonados por la ciudad. Entre medias, una suerte de inteligencia artificial, una pantalla blanca y robótica capaz de romper la cuarta pared, cuestiona al espectador y al propio autor sobre lo que está pasando; sobre lo que somos. «Lo cierto es que estaba rodando un largometraje, una película sobre cómo gentes de distintas procedencias terminan en un barrio como la Chana. Pero necesitaba aclarar ideas y se me ocurrió sacar la historia del colectivo gitano-rumano y montarla como un corto. De ahí salió 'Relax'».

El desafío

Ampliar Fotograma de 'Paraíso'. J. L. M.

El resultado fue una pieza que funcionaba muy bien por sí sola, una historia que mantenía la esencia del documental pero que, gracias a la ficción, la hacía incluso más transgresora, más original, más desafiante. Más real. «En el circuito de festivales, muchos me decían que 'Relax' daba para algo más largo... Y, claro, es que era así. De hecho ya lo tenemos hecho». Así, la carrera por llegar a ser uno de los cortos nominados al Goya se mezclará con el estreno de 'Paraíso', un largometraje que verá la luz a principios de 2026. «El nombre viene de la leyenda del barrio. En la película mostramos la vida de un pastor evangélico nigeriano, una familia de Venezuela, componentes de Médicos del Mundo, el colectivo gitano-rumano... Pero con la misma filosofía: una voz en off, la inteligencia artificial, cuestiona lo que sucede y a nosotros mismos. Es una película con muchas capas, con un fuerte tono poético y social».

Que 'Relax' haya llegado a la 'shortlist' de los Goya ha impulsado el propio largo, con varias distribuidoras interesadas en formar parte del proyecto. Un proyecto, por otro lado, original tanto en forma como en fondo. «Estoy saturado de ver cómo nos cuentan la misma historia de la misma manera, con el mismo color, la misma luz, el mismo tono, la misma voz... Por eso siempre me planteo cómo enfocarlo de una manera diferente a la normativa».

En el caso de 'Relax' y 'Paraíso', José Luis Maldonado trabajó solo en muchos momentos, para lograr esa intimidad que buscaba con las familias del barrio. «Si metía un equipo grande en sus casas, no hubiera salido bien. Esa era la manera de trabajar con la realidad para, después, poder ficcionarla. Sí, lo mío es cine de autor», sonríe.

Fantasmas en Tablate

La primera película de Maldonado se estrenó hace 17 años en Multicines Centro y provocó un auténtico terremoto. 'Manuel Rubio Sánchez', dirigida junto a Emilio Egea y premiada en el Festival Alcances, trataba sobre el santón que había en el Molinillo. «Vinieron autobuses de todos los pueblos llenos de seguidores del santón, para ver la película. Se lió una pelotera impresionante», recuerda Maldonado. Luego vino 'Cuero y tinta', sobre la crisis deportiva entre los equipos de fútbol Real Madrid y FC Barcelona. Un documental protagonizado, por cierto, por el periodista y jefe de Deportes de IDEAL Rafael Lamelas.

Fotogramas de 'Viento muerto', en Tablate. J. L. MALDONADO

Maldonado realiza sus proyectos con su propia productora, Occidente Producciones, vocación que combina con su trabajo en la empresa familiar, Ferretería Bañón y Sánchez. «No conozco a nadie que viva nada más que del cine de autor. Todos tenemos que buscar algo aparte», asegura. No obstante, más allá de 'Relax' y 'Paraíso', sus películas más inmediatas, Maldonado está terminando el rodaje de un cortometraje en el pueblo abandonado de Tablate. «Queríamos hacer un documental, pero finalmente optamos por contar el pueblo como si fuera una historia de fantasmas. Hemos reconstruido la vida de una mujer que existió de verdad». ¿El título? 'Viento muerto'.

«Sí, claro que se puede ser director de cine en Granada», reflexiona Maldonado. «Es cierto que Sevilla y Málaga están en otro nivel de industria, pero estamos creciendo». Por lo pronto, su barrio, Chana, el país de las maravillas, ha puesto rumbo a los Goya. «¿Saldrá la nominación? No lo sé. Ojalá. Es difícil, pero sería fantástico, ¿verdad?». La leyenda ya está escrita.

