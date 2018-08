Cartelera de cine en Granada: horarios y estrenos para el viernes 17 de agosto Los títulos más destacados que se podrán ver durante en las salas de la capital durante este fin de semana IDEAL.ES Viernes, 17 agosto 2018, 09:25

Este tercer fin de semana de agosto te presentamos la cartelera de cine en Granada que recoge para este viernes estos estrenos: Mile 22 y White Boy Rick .

Para consultar los horarios de las salas de cine de la ciudad, puedes hacerlo en la web de cartelera de Granada en IDEAL, que expone los pases de los cines Kinépolis (Pulianas y Nevada), Megarama, Serrallo Plaza y Alhsur. Si quieres acudir a las salas al mejor precio, puedes aprovechar los descuentos en cine que se ofertan en Descuentos Ideal.

Mile 22

Sinópsis de Sensacine. Es un thriller de acción que sigue la historia de un oficial de la CIA que se ve obligado a trabajar con una oficial de la policía de Indonesia con el objetivo de enfrentarse a la corrupción extrema y violenta del país.

Producida por Peter Berg (la serie de televisión The Leftovers (Ascensión), El único superviviente) y escrita por Graham Roland (las series de televisión Fringe (al límite), Prision Break, Perdidos), Mile 22 está protagonizada por Ronda Rousey (Los mercenarios 3) e Iko Uwais (The Raid 2, El poder del Tai Chi), Iko Uwais (The Raid) y Mark Wahlberg (The Fighter).

White Boy Rick

Dirigida por Yann Demange, a partir de un guion de Logan Miller, Noah Miller, y Andy Weiss. Está protagonizada por Richie Merritt, Matthew McCounaghey, Jennifer Jason Leigh, Bruce Dern, Bel Powley, y Piper Laurie.