Cartelera de cine en Granada: horarios y estrenos para el viernes 20 de julio Los títulos más destacados que se podrán ver durante en las salas de la capital durante este fin de semana IDEAL.ES Viernes, 20 julio 2018, 10:06

Este tercer fin de semana de julio te presentamos la cartelera de cine en Granada que recoge para este viernes estos estrenos: Mamma Mia! Una y otra vez y The Silent Revolution.

Para consultar los horarios de las salas de cine de la ciudad, puedes hacerlo en la web de cartelera de Granada en IDEAL, que expone los pases de los cines Kinépolis (Pulianas y Nevada), Megarama, Serrallo Plaza y Alhsur. Si quieres acudir a las salas al mejor precio, puedes aprovechar los descuentos en cine que se ofertan en Descuentos Ideal.

Mamma Mia! Una y otra vez

¿Qué ha ocurrido durante los últimos diez años, después de la boda de Donna (Meryl Streep) y Sam Carmichael (Pierce Brosnan)? Los personajes de la película musical Mamma Mia! (2008) vuelven a la carga con esta segunda entrega titulada Mamma Mia: Here we go again!, en la que también viajaremos al pasado para descubrir cómo se forjaron algunas relaciones y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

The Silent Revolution

Berlín, 1956. Faltan cinco años para la construcción del muro. Un grupo de estudiantes alemanes decide mostrar su solidaridad con las víctimas de la Revolución Húngara de 1956 con un minuto de silencio durante las clases.