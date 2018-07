Cartelera de cine en Granada: horarios y estrenos para el viernes 13 de julio Los títulos más destacados que se podrán ver durante en las salas de la capital durante este fin de semana IDEAL.ES Viernes, 13 julio 2018, 08:20

Este segundo fin de semana de julio te presentamos la cartelera de cine en Granada que recoge para este viernes estos estrenos: El rascacielos y Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas.

Para consultar los horarios de las salas de cine de la ciudad, puedes hacerlo en la web de cartelera de Granada en IDEAL, que expone los pases de los cines Kinépolis (Pulianas y Nevada), Megarama, Serrallo Plaza y Alhsur. Si quieres acudir a las salas al mejor precio, puedes aprovechar los descuentos en cine que se ofertan en Descuentos Ideal.

El rascacielos

Dwayne Johnson lidera el reparto de EL RASCACIELOS en el papel de Will Ford, un ex líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, que ahora se encarga de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante un viaje de trabajo en China, se ve incriminado en el incendio del edificio más alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will deberá encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia, atrapada en el interior del rascacielos… sin sucumbir a las llamas.

Este thriller de acción en 3D, escrito y dirigido por Rawson Marshall Thurber (Un espía y medio, Somos los Miller), está producido por Beau Flynn (San Andrés, Baywatch: Los vigilantes de la playa), Johnson, Thurber y Hiram Garcia (San Andrés, Un espía y medio).

Los productores ejecutivos de EL RASCACIELOS, de Legendary, son Dany Garcia (Baywatch: Los vigilantes de la playa, Ballers), Wendy Jacobson (San Andrés), Eric Hedayat (La gran muralla, Acero puro) y Eric McLeod (Kong: La isla calavera, la saga Piratas del Caribe). Universal Pictures estrenará la película.

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

¡Toda la pandilla está de vuelta! Y esta vez vez, Drácula, su hija Mavis, su yerno Johnny y su nieto Dennis, además de toda la troupe de monstruos, se van de crucero. Y es que Mavis sorprende a su padre con un viaje sorpresa en un crucero de lujo para monstruos, así que Drácula tendrá que tomarse unas vacaciones de su trabajo en el Hotel. Como no pueden resistirse a la tentación de ir, el grupo de amigos formado por la momia, el hombre lobo y el gelatinoso Blandi, se unirán a esta aventura en barco.

Una vez en alta mar, el conde Drácula conocerá a Ericka, la misteriosa capitana de la embarcación con la que vivirá un romance. O al menos lo intentará, ya que la sobreprotectora Mavis se esforzará por mantenerlos separados. Todo se complicará cuando descubran que Ericka es en realidad la descendiente de Van Helsing, el archienemigo de Drácula y de todos los monstruos.