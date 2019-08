Pedro Almodóvar: «Mis películas eran la demostración de que la democracia española fue real» El director de cine español Pedro Almodóvar, besa el León de Oro en el Festival de Venecia. / AFP El director manchego ha recibido este jueves el León de Oro del Festival de Cine de Venecia por toda su trayectoria EUROPA PRES Venecia Jueves, 29 agosto 2019, 14:42

El cineasta Pedro Almodóvar ha recibido este jueves el León de Oro de Honor en el Festival de Cine de Venecia, en el que ha repasado su trayectoria asegurando que las películas de sus inicios en los años 70 eran «la demostración de que la democracia española fue real».

«En el momento en que empecé a hacer cine en el 79, lo que más me fascinaba era el cambio que se operaba en España y no hay tanto cine español que hable de ese cambio. Mi gran nutriente era la calle, me formé ahí y soy el resultado de ese momento, la democracia española. Mis películas demuestran que la democracia española era una democracia real y yo era una muestra de ello», ha señalado durante la rueda de prensa previa al galardón.

El director manchego ha sido preguntado por las diferencias entre esa España «moderna» de finales de los 70 y la España actual, donde «también existe» ese concepto de modernidad. «Hay una España contemporánea que, como en casi todos los países, tiene de todo, incluso algo a lo que se había resistido hasta ahora: un partido de ultraderecha, del que tampoco tenemos que exagerar su representación», ha indicado.

Para Almodóvar, la llegada de la «ultraderecha» a España pone al país «con la misma variedad» política que el resto de países del entorno, como Francia o Italia. «No sé si el calificativo moderno es la palabra justa para calificar esta situación», ha indicado.