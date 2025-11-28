Cientos de niños y niñas mantean a Miguel Ríos: «A los nietos del Rock and Roll... ¡Bienvenidos!» El cantante participó en una coreografía organizada por el Conservatorio de Danza Reina Sofía en apoyo a la Capitalidad Cultural 2031, y anunció que su Fundación abre un programa de colaboración ciudadana

José E. Cabrero Granada Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:13

La última 'o' del «¡Bien-ve-ni-dooos!» provoca un tsunami, una feliz marea de niños y niñas que con sus saltos y bailes hacen temblar los cimientos del Polideportivo de la Chana. La chavalada enfervorecida se acerca hasta chocar con el único rompeolas que hay en el centro del escenario, un tipo sonriente y emocionado que les abre los brazos, los ojos y el alma: Miguel Ríos. De repente, el cantante parece Indiana Jones tras escapar del Templo Maldito, rodeado de manos alzadas que le saludan y le piden autógrafos. Miguel firma los que puede, encantado, pero hay tanto -tantísimo- ajetreo que tiene que cortar rápido. Una niña sale disparada del oleaje, atraviesa el pabellón hasta la otra punta y se reúne con los compañeros de su cole, el Juan Ramón Jiménez. «Lo conseguí», dice la niña, Yasmine, de 12 años, rabiosamente orgullosa. «Me ha firmado la sudadera». Sus compañeros, a coro, lanzan vítores al aire.

Miguel Ríos tiene 81 años, pero se ve que el rock and roll no distingue edades. Varios centenares de niños y niñas de colegios de Granada le recibieron así, apasionados, este viernes en la Chana. La cita era doble. Por un lado, mostraban su apoyo a la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural 2031. Por otro, eran cómplices de la sorpresa que el alumnado del Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía habían preparado al mítico cantante granadino: una fantástica coreografía del 'Bienvenidos'.

La ovación de entrada, un rugido ensordecedor, ya mostraba la pasión de los chavales congregados en el pabellón. «¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estáis?», saludó Ríos. «Estoy encantado de que celebremos juntos el esfuerzo que estamos haciendo para llevar a Granada a 2031. Porque de vosotros depende el futuro, ¡el 2031 es vuestro!». A continuación, se acercó al público infante, que le abrazó y casi le manteó, como en los 80. Ahí empezó la actuación del Reina Sofía, que puso a bailar y a cantar a todo el mundo. En la última estrofa, Miguel se permitió una pequeña variación: «A los hijos... bueno, ejem, a los nietos del rock and roll, ¡bien-ve-ni-dos!». Y esa 'o' comenzó el tsunami de puro cariño.

Momentos de la actuación. PEPE MARÍN

Un tsunami social, cultural y solidario

Un tsunami, precisamente, es lo que quiere conseguir el propio Miguel Ríos. Antes del espectáculo, el cantante habló del estado actual y los retos futuros de la Fundación Miguel Ríos. «Esta fundación es una manera de devolver a la sociedad y a Granada todo lo que me ha dado», dijo. La fundación está creando nuevos espacios para que los jóvenes talentos puedan despegar en el mundo de la música, pero también organiza otras actividades educativas, sociales y solidarias.

El secretario de la Fundación Miguel Ríos, Antonio Castro Ríos, explicó que el presupuesto anual de la entidad es de 80.000 euros, «un presupuesto modesto», del que un 75% de los recursos vienen directamente del propio Miguel Ríos. El resto a través de patrocinios, colaboraciones institucionales y venta de entradas. «Con pocos recursos y mucho compromiso, hemos logrado impulsar una programación de alto impacto social y cultural. Ahora queremos abrirla a todas las personas que deseen sumarse».

Ampliar Miguel Ríos, a tope. PEPE MARÍN

En este sentido, la Fundación Miguel Ríos ha presentado el programa 'Colabora', ya disponible en su web, que abre las puertas a todos aquellos que deseen sumarse al proyecto. «Hay distintas formas de implicarse. Hemos creado los 'Amigos de la Fundación', con cuotas anuales desde 25 euros. Mecenas puntuales, dirigido a personas y entidades que deseen apoyar con aportaciones únicas o recurrentes. Y voluntariado, para quienes quieran ayudar con su tiempo y participación directa en eventos culturales y comunitarios».

El objetivo de este programa es abrir la Fundación a la ciudadanía, generando una comunidad activa en torno a la cultura, la solidaridad y el compromiso social.

Miguel Ríos y Antonio Castro hicieron un repaso al trabajo desarrollado por la fundación en los últimos años, destacando iniciativas como la grabación de 'Un canto a la alegría' con más de 1.400 escolares en colaboración con la Consejería de Educación; los clubes de escucha dirigidos a personas mayores y el proyecto en marcha para la creación de un coro formado por pacientes con demencia y sus familiares; la estrecha colaboración con universidades como la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en programas de investigación y formación vinculados a la cultura y la sociedad; así como la organización de iniciativas como el festival tecnológico 'Buen Tiempo', el concierto benéfico 'Granada All Stars', y la consolidación del Espacio Caja Sonora como un punto de encuentro y experimentación cultural de referencia en la ciudad.

El tsunami Miguel Ríos sigue haciendo bailar y disfrutar; y, a su paso, no hay devastación, queda una rastro del que siguen florenciendo himnos y alegrías.

Sobre la Fundación: «Devolver a la sociedad y a Granada todo lo que me ha dado» La Fundación Miguel Ríos nace en 2022 con los propósitos de, a través del legado de Miguel Ríos, promover y difundir el conocimiento, estudio e investigación de la música y la cultura rock, así como contribuir a la difusión dignificada de esta más allá de la industria discográfica. Con el lema 'Rock y Solidaridad' por bandera, la Fundación destina su actividad a demostrar el impacto social de la música popular ayudando a promover un mundo más equitativo y sostenible. A través de la Fundación Miguel Ríos, el rockero granadino pretende «devolverle a la sociedad y a Granada aquello que la sociedad le ha dado».

