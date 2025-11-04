Cervezas Alhambra, 100 años Sin Prisas, pero sin pausas

Ha sido una jornada de alegría y celebración en la que Cervezas Alhambra conmemora su centenario. Y lo hace en Granada, la ciudad que la ... vio nacer el 4 de noviembre de 1925 y donde sigue tan presente e imbricada en su día a día social, cultural y deportivo; como resaltaron las autoridades presentes en el acto de inauguración de la exposición 'Cervezas Alhambra (siempre) estaba ahí – Granada en 100 pantallazos'.

Aquel día, el 4 de noviembre de 1925, se firmó la escritura notarial que daba carta de naturaleza a la fundación de Cervezas Alhambra, con el firme propósito de crear una cerveza a la altura del monumento más icónico de Granada, inspirada por la maestría y el legado de quienes han dado forma a la ciudad a lo largo de su historia.

Cien años después, una amplia representación institucional estuvo presente en la celebración de la efeméride, en la inauguración de una exposición única en las calles de Granada que rinde homenaje no solo a su trayectoria empresarial, sino también y, sobre todo, a ese vínculo indisoluble con su ciudad de origen y con los granadinos.

Exposición de Cervezas Alhambra. Pepe Marín

Una muestra inédita que estará disponible del 4 al 30 de noviembre y que invita a ser disfrutada, como dice el eslogan actual de esta marca orgullosamente granadina, 'sin prisa', descubriendo curiosidades tanto de la ciudad como de la marca que sorprenderán a locales y visitantes.

Y precisamente a ese lema, a esa filosofía de la que hace gala Cervezas Alhambra, hicieron referencia Marifrán Carazo, la alcaldesa de Granada; y Rocío Díaz, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía presentes en el acto, junto a Silvia Pozo, global brand director de Cervezas Alhambra; Susana Vargas, responsable de relaciones institucionales de Mahou San Miguel; Gabriel Pozo, comisario de la muestra y Antonio Granados, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada; que han felicitado a Cervezas Alhambra por su centenario y por su trayectoria de compromiso permanente con su ciudad de origen.

Bajo el título 'Cervezas Alhambra (siempre) estaba ahí – Granada en 100 pantallazos', la exposición se compone de 51 mupis con un total de 102 carteles distribuidos en dos de los bulevares más emblemáticos de la ciudad: Carrera de la Virgen y Avenida de la Constitución. Estos espacios se transforman en auténticos museos al aire libre, accesibles para todos los ciudadanos y visitantes que podrán conocer los hitos más relevantes de los últimos 100 años de la historia que comparten Cervezas Alhambra y Granada.

La exposición, comisariada por el historiador y periodista Gabriel Pozo Felguera, recoge 100 hitos históricos que han marcado la evolución cultural, social y artística de Granada y su provincia en el último siglo. Desde eventos deportivos hasta momentos clave del patrimonio, la literatura y la vida cotidiana, cada cartel invita a releer y redescubrir la historia compartida entre la ciudad y Cervezas Alhambra. Con una cuidada selección de imágenes históricas y de hemeroteca, editadas por el artista y profesor de Bellas Artes Luis Ruiz Rodríguez, los mupis ofrecen un recorrido visual que revela cómo la marca ha estado presente, generación tras generación, acompañando a los granadinos en su día a día.

En la inauguración de la exposición también estuvo presente una amplia representación del mundo cultural y deportivo de Granada, con el presidente del Covirán de baloncesto, Óscar Fernández-Arenas; el promotor Pepe Rodríguez, de Proexa; el músico, gestor cultural y ahora también escritor Nani Castañeda y mucha más gente que no se quiso perder una efeméride tan especial y que se detenía con curiosidad en cada mupi, historia viva de Cervezas Alhambra y de nuestra ciudad.