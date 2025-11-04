Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer observa uno de los carteles de la exposición de Cervezas Alhambra. Pepe Marín

Cervezas Alhambra, 100 años Sin Prisas, pero sin pausas

La cervecera granadina celebra su centenario con 'Cervezas Alhambra (siempre) estaba ahí – Granada en 100 pantallazos'; una exposición histórica en las calles de Granada

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:58

Ha sido una jornada de alegría y celebración en la que Cervezas Alhambra conmemora su centenario. Y lo hace en Granada, la ciudad que la ... vio nacer el 4 de noviembre de 1925 y donde sigue tan presente e imbricada en su día a día social, cultural y deportivo; como resaltaron las autoridades presentes en el acto de inauguración de la exposición 'Cervezas Alhambra (siempre) estaba ahí – Granada en 100 pantallazos'.

