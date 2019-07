Un año para dar el salto

Con la llegada, hace justo un año, de la biblioteca de Federico se culminaba un proceso histórico. El traslado del legado del poeta más importante en español al museo que porta su nombre en la Romanilla llevó algo más de cuatro meses y permitió a Granada saldar la deuda histórica que mantenía con el escritor desde su asesinato. Se ponía fin así a ocho décadas de silencio, cuitas y abandono en torno a una figura sin la que es imposible comprender la trayectoria de la ciudad en la última centuria.

Hoy los fondos empiezan a afianzarse como uno de los principales atractivos culturales de la capital nazarí, aunque aún le queda mucho camino por delante. Las cifras apuntan en esa dirección. Hasta el pasado 30 de junio, más de 32.000 personas habían contemplado las exposiciones 'Una habitación propia' y 'Lorca y Granada', las dos muestras que ha organizado el centro con piezas procedentes del legado.

El museo, en datos 32.000 personas visitaron las dos grandes exposiciones organizadas tras la llegada del legado. 2031 es el año clave para Granada. Aspira a ser capital cultural con el museo como punta de lanza.

Las actividades complementarias del centro también han empezado a encajar en la abultada agenda cultural de la ciudad. Sólo con los encuentros vinculados al programa 'Granada, Ciudad de Literatura Unesco' que organiza el área municipal de Cultura y las sesiones del festival cinematográfico Granada Paradiso se acercaron al museo más de 3.000 visitantes. Los talleres y los montajes de teatro y danza que ha comenzado a acoger el centro también permitieron que casi otro millar hiciera uso de las instalaciones.

Sin embargo, el museo no sólo se ha erigido en un importante activo cultural, sino que, dada la riqueza de los fondos que conserva, también se ha convertido en un centro de referencia para investigadores de todo el mundo. Aunque no hay cifras de estas visitas, fuentes del centro aseguran que son «numerosos» los que se acercan al archivo para consultar documentos originales.

Las estancias van de unas pocas horas a casi una semana que realizan expertos procedentes de países tan lejanos como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra o Francia y que suelen ser atendidos por Rocío Liñán y Javier Alvarez, los dos responsables de la organización del 'tesoro' tras su llegada al museo.

Es la doble vertiente de un espacio que aspira a ser la «punta de lanza» de la candidatura granadina a la capitalidad cultural europea en 2031. Así lo cree el nuevo alcalde, Luis Salvador, quien apunta a Federico García Lorca como exponente de los «valores» culturales que la capital nazarí quiere proyectar al exterior.

El regidor, que ostenta el bastón de mando desde hace 40 días y apenas ha tenido tiempo para una breve toma de contacto con los responsables del centro, alberga una opinión positiva del primer año del legado en la ciudad. Su valoración es que el centro «ha logrado asentarse», aunque subraya que es hora de «expandir». «Queremos que tenga una dimensión mayor producto de una apuesta que debe ser también mayor -afirma-. El Centro Lorca está llamado a ocupar una posición importante».

Para lograrlo, el regidor no descarta incrementar los fondos que el Ayuntamiento destina al centro de cara a las cuentas de 2020. «La proyección que queremos tiene que ver con un proyecto a corto, pero sobre todo a medio y largo plazo; por tanto, nos preocuparemos para que las necesidades del centro sean recogidas en los próximos presupuestos», afirma.

«Este año va a ser para materializar, consolidar y, poco a poco, coger más volumen de actividad» Navarro Directora-Gerente del Centro Lorca

La valoración de Laura García Lorca, presidenta de la Fundación Federico García Lorca y sobrina del poeta, coincide con la del alcalde y señala dos grandes aciertos, la firma que dio lugar al traslado del archivo a Granada y la puesta de largo de un programa que tiene como hitos las dos exposiciones del legado, el congreso de especialistas en Lorca y la primera sesión de divanes. «Se ha hecho un gran esfuerzo», reconoce.

Sin embargo, a su juicio, el proyecto ha carecido de «continuidad» y de una «estructura estable», problemas que han retrasado el despegue de un centro «llamado a hacer grandes cosas». «Hace falta personal, hace falta un presupuesto no para terminar el año sino para los dos siguientes porque hay que trabajar con tiempo -advierte-. Todo el mundo hace un gran esfuerzo porque es consciente de que es un gran proyecto y hay que tratarlo como tal; pero no podemos seguirnos manteniendo a base de favores y ayudas. Tiene que empezar a funcionar en serio».

Las carencias, no obstante, no han servido para que Laura García Lorca pierda la ilusión, como admite. «Cada vez que voy al Centro pienso que está valiendo la pena porque el edificio es magnífico, acoge, encanta; es un lugar de trabajo inmejorable e invita al público a entrar -reconoce-. No, no me equivoqué».

La sobrina del poeta se muestra especialmente satisfecha con la labor investigadora que el archivo sigue realizando tras su llegada a Granada. «Es una alegría ver que está funcionando con un gran esfuerzo de Rocío Liñán y Javier Álvarez porque han atendido a una gran cantidad de investigadores de todo el mundo». «Fue una exigencia de la fundación y se ha conseguido», celebra.

«No podemos seguirnos manteniendo a base de favores. Tiene que empezar a funcionar en serio» Laura García Lorca | Fundación Federico García Lorca

«Queremos que el Centro Lorca tenga una dimensión mayor producto de una apuesta también mayor» Luis Salvador | Alcalde de Granada

No es la única persona. La nueva directora-gerente del museo, Sara Navarro, también es de la misma opinión. Aunque apenas lleva dos meses y medio en un cargo al que llegó por un concurso de méritos, ya ha podido comprobar la labor que archiveros y técnicos están realizando. «Es un gran equipo y el balance que hago es positivo», asegura.

Hasta ahora su trabajo se ha centrado en «fortalecer la estructura del centro desde el punto de vista del personal y organizativo». «Estamos haciendo análisis, revisiones del estado de todas las cuestiones y poniendo todo a punto para funcionar a pleno rendimiento», admite antes de mostrar su «esperanza» por el futuro.

Próximas propuestas

El porvenir inmediato pasa por cerrar el año con una nueva exposición y el estreno de una instalación artística que sirva de contrapunto humorístico. La cita para ambas cuestiones será, salvo cambio de última hora, el próximo 20 de septiembre. Ese día se inaugurará la muestra 'Jardín deshecho: Lorca y el amor', con piezas originales del legado «y muchas sorpresas».

Comisariada por Christopher Maurer, uno de los mayores especialistas mundiales en la obra del poeta, la exposición «aborda de forma novedosa y rigurosa la relación de Lorca y su obra con el amor y la pasión; hace un paralelismo entre su vida y sus relaciones y cómo se refleja en su obra», según Sara Navarro. «Es un tema que no se ha tratado así hasta ahora y es un gran proyecto para el centro. Estoy convencida de que tendrá repercusión», avanza, por su parte, Laura García Lorca.

En paralelo se podrá disfrutar de 'Recreativo Federico', un estreno absoluto que viene de la mano de Álex Peña. Se trata de una instalación artística e interactiva que busca hacer de «contrapunto humorístico y desenfadado» con la exposición. «Va a sorprender», aventura la responsable del centro.