El Centro Artístico de Granada recrea de nuevo 'Don Juan Tenorio'

En un abarrotado Salón de Actos del Palacio de los Condes de Gabia, cedido por la Diputación Provincial para la ocasión, donde incluso parte del ... público hubo de permanecer de pie en los laterales del recinto, y aun muchas personas quedaron sin poder acceder, el pasado 31 de octubre el Centro Artístico de Granada, a través de su Círculo de Lecturas Dramatizadas, ofreció una brillante representación del 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla, recreando algunas de las más conocidas escenas del drama.

Por tercer año consecutivo, el Centro Artístico viene rescatando para Granada, a propuesta de su vicepresidente Juan Chirveches, la vieja tradición española de poner en escena la inmortal obra de Zorrilla, cuando, en los días finales de octubre, el otoño apaga la fuerza de la naturaleza y enciende la lumbre de los hogares.

En sus palabras de salutación, el presidente del Centro Artístico Joaquín Alfredo Abras expresó que el Tenorio forma parte de la más pura y esencial tradición española. Y a continuación, bajo la dirección de Francisco de Paula, actuaron el propio De Paula como Don Juan; María Parra como Doña Inés; Chema Caballero como Don Luis Mejía; Paco Pérez como el Escultor, y Francisco Morales como el Comendador, quienes estuvieron acompañados por Hortensia García-Ligero en la narración e Irene Morales al violonchelo.

El drama 'Don Juan Tenorio', esencia del romanticismo literario, se estrenó en Madrid en 1844, cuando Zorrilla apenas había cumplido los veintisiete años. Desde el primer momento apasionó a toda clase de públicos y se convirtió en secular tradición (que ahora rescata la 'Simpática Sociedad') representarlo en toda España cuando se acerca el Día de los Difuntos. No es su nudo gordiano, en absoluto, el de un fiero libertino que seduce a una bella inocente, sino el de la transformación, la superación y la salvación de la iniquidad por medio del amor puro, que un joven Zorrilla supo exponer en versos redondos e inolvidables.

El acto del Centro Artístico levantó el entusiasmo del numeroso público asistente que, al finalizar la representación, puesto en pie, aclamó a los protagonistas y les propinó una prolongada ovación.