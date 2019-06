Carvajal y Garvayo, dos premios y '33 sueños' Carvajal y Garvayo, dos premios nacionales unidos por el disco '33 sueños'. / IDEAL Sale al mercado un disco que incluye poemas del pianista y una introducción del escritor alboloteño JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Martes, 11 junio 2019, 02:00

Se dice en muchas ocasiones que Granada pare artistas cada minuto. Y algunos, con talento, dedicación y suerte, llegan muy lejos. Tal es el caso de los premios nacionales Juan Carlos Garvayo y Antonio Carvajal. El primero, motrileño, Premio Nacional de Música;el segundo, alboloteño de nacimiento y motrileño de adopción, Premio Nacional de Poesía. Una larga amistad honra a ambos, y ahora, un disco, '33 sueños', grabado en Motril para la compañía discográfica granadina les ha unido para siempre.

Garvayo afirma que «'33 sueños' es un poemario mío que se publicó hace ya unos años en la Editorial Nazarí. Tengo una relación muy estrecha con Roberto Sierra, un compositor del que he estrenado varias obras y he grabado algunas más. Juntos hicimos un disco que se llamó 'Boleros y montunos', y le llevé el libro». Sierra ha recibido el Premio Tomás Luis de Victoria, uno de los más importantes de la música iberoamericana. De origen puertorriqueño, tiene mucho éxito en Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Cornell, en Nueva York, y sus obras las interpretan grandes orquestas.

Sierra tuvo la iniciativa de ponerle música a aquel libro de poemas. «Yo pensaba que musicaría una selección, y lo hizo completo», comenta Garvayo. «Es un ciclo de una hora de música, un verdadero 'tour de force' para barítono y piano, porque es una música difícil de tocar, utiliza muchos elementos afrocaribeños». El resultado está muy emparentado con la música de Ligeti, de quien Sierra fue alumno predilecto, y en quien influyó en algunas de sus obras.

El resultado fue muy del agrado de Garvayo:«Fue algo que no esperaba. Un regalo caído del cielo. Y nos pusimos a grabar. Tuvimos la suerte de encontrar un barítono de calidad, Javier Povedano, cordobés, que además es clarinetista, y al cual hoy se están rifando en las mejores salas de Europa».

Comida junto al mar

Antonio Carvajal se incorporó al proyecto desde el primer momento. No en vano, fue el presentador de la edición literaria primigenia de estos '33 sueños'. Yempatizó con Sierra desde el primer momento:«Invité a Roberto y a Antonio a comer en el Restaurante Katena, y desde el primer momento empezaron a jugar con las palabras, con los dobles sentidos… Son dos auténticos magos».

El resultado, una introducción que evoca el paisaje costero:«Tenso como cuerda de piano bien templado, quien nace al mar se sabe tierra en lindes del agua, anclada en luces y mecida en vientos: roca, pero fértil; espuma, por caricia y silbo; viril de altura y femenil de horizontes y de sombras: Sacratif es su nombre. Así, durante siglos...». El mar está muy presente en los poemas basados en los sueños del pianista. Entre los personajes, pocos reconocibles, pero algunos muy curiosos, como el Capitán Nemo de Verne, o el pianista Alfred Brendel, «una persona fundamental en mi vida», según afirma Garvayo. Un personaje este último, al que siempre se le ha colgado el sambenito de ser un gran 'malafollá'. El pianista motrileño sonríe y desmiente este lugar común:«Quien entra en su entorno, se convierte en amigo para toda la vida. Yo he tenido esa suerte».

Granada es otra de las protagonistas recurrentes del disco, con temas que recuerdan a algunos de sus paisajes más característicos, como el ya mencionado Cabo Sacratif. «Todo en el disco tiene un fuerte componente onírico», comenta Garvayo. «Son sueños nocturnos, pero también diurnos, pinceladas en desorden, de las que he tenido que quitar a veces muchas capas antes de quedarme con su esencia».

En el aire

Estos '33 sueños', surgidos entre aviones y aeropuertos, «lugares en que me encuentro a resguardo, como un viajero anónimo más», se escribieron en menos de un año, pero la música, en apenas cuatro meses. «Me sigue asombrando la capacidad de Roberto Sierra para escribir música. Empezó con el proyecto en octubre y en enero había terminado. Además, le salen los temas muy pulidos; es una capacidad que muy poca gente tiene», comenta Garvayo.

Y añade:«Contar con Carvajal como prologuista es un lujo. No me atrevía a pedirle que me escribiera nada, pero en nuestra calidad de 'hermanos' –ambos son hijos predilectos de la provincia– me atreví. El resultado no puede ser mejor», dice. Eso, y la comodidad de grabar en un marco tan familiar como el Centro de Iniciativas Turísticas, con el equipo de IBS, «que son como mi familia», han hecho que estos '33 sueños' se hagan realidad.