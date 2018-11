Carolina Durante llega a Granada: «Restamos intensidad al panorama indie» SONIDO MUCHACHO El emergente grupo madrileño actúa en Boogaclub este viernes después de su éxito con Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo JOSÉ IGNACIO CEJUDO Viernes, 30 noviembre 2018, 01:22

Pocos lo vieron venir, pero han llegado. A golpe de hit, los madrileños Carolina Durante se han ganado la etiqueta de 'banda revelación del año' con canciones como 'Cayetano', 'El himno titular' o la recién estrenada 'Perdona (Ahora sí que sí)' junto a Amaia Romero, ganadora de la pasada edición de Operación Triunfo. Pop ruidoso, como se han definido alguna vez, con mensajes y formas sencillas cargadas de desenfado, ironía y cotidianidad. «Somos cuatro chavales normales, amigos de toda la vida, que decidieron montar un grupo. Para nosotros ya hemos triunfado», asegura su cantante Diego Ibáñez a IDEAL.

Carolina Durante son Diego, Martín (bajo), Juan (batería) y Mario (guitarra). Apenas han mostrado ocho canciones entre dos EPs y singles pero su público es fiel y va a más. «Hemos crecido a un ritmo loquísimo», admiten. Son distintos. «Restamos un poco de intensidad al panorama indie mainstream, llevamos por bandera letras con un tono mucho más desenfadado que el resto aunque también hablamos del amor y el desamor, de las pasiones. Tenemos canciones muy distintas entre sí, aportamos juventud y no tenemos pretensiones de nada ni pose. Yo sólo soy un chico de 24 años que habla de su día a día», explica Diego. Y sin embargo, también logran identificar a un público de más edad en lo que califican como una «verticalidad generacional».

Ni ensayan mucho ni trabajan en exceso sus canciones. «No nos comemos mucho la cabeza, si una canción no sale pasamos a otra cosa, quizás gracias eso son fáciles de escuchar», valora la voz de Carolina Durante, que a diferencia de otras bandas sí cita referencias nacionales como Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro o Los Nikis. «Los cuatro somos de ir a conciertos y no tenemos prejuicios contra los grupos de aquí. Es alucinante que muchas bandas empiecen a cantar en inglés y luego no son capaces de dar referencias de grupos españoles», se moja Diego. Les gusta que los relacionen con la Movida madrileña. «Nuestro nacimiento es similar a cómo surgían los grupos en esa época, entre colegas a los que les gusta la música, con sencillez y sin ser realmente cantantes. Todos hemos mamado mucha Movida por nuestros padres», afirma.

Su concierto en la Booga este viernes, junto a Las Ligas Menores argentinos, será su primera actuación en Granada. Sin embargo, pasaron una semana en la provincia hasta hace pocos días. Eligieron La Casa Estudio en Albuñuelas para grabar su primer disco con la co-producción de Youth. «Queríamos salir de Madrid para desconectar una semana y dedicarnos sólo a la música y allí estuvimos en medio del campo, en un sitio espectacular. De locos. Tenemos unas ganas tremendas de volver en enero para terminarlo», cuenta Diego. Allí les fue a ver Jota de Los Planetas. «Siempre se han portado muy bien con nosotros y hemos hecho por vernos cuando hemos coincidido. Es genial que se porten tan bien con nosotros y sean amistosos, es de lo mejor de tener un grupo», reconoce. No es descartable una colaboración próxima.

'Amaiazo'

Con 'Perdona (Ahora sí que sí)' junto a la ganadora de OT, Amaia Romero, Carolina Durante ha dado el 'Amaiazo', su 'Alcorconazo' particular. La canción es una versión de un tema de Marcelo Criminal, con quien ya habían compartido cartel. Su videoclip teatraliza un supuesto plagio. «Amaia la cantó con nosotros en la Razzmatazz de Barcelona y mogollón de peña nos empezó a criticar por no mencionar a Marcelo, diciéndonos que nos queríamos aprovechar de los dos para forrarnos. Quisimos montar una minipeli para darles la razón, que todo eso era real y que éramos los peores», ríe Diego. «Amaia se lo tomó con una naturalidad pasmosa. Yo flipé. Me daba hasta algo de miedo cuando le solté que si le apetecía colaborar en algún tema», remarca.

Puro sarcasmo, como en la parodia 'Cayetano' sobre los pijos. «Creo que a la peña le caemos bien», se encoge Diego. Hablaron de fútbol en 'El himno titular', canción alternativa del último Mundial precisamente contra las canciones del Mundial. «El fútbol es pop y siempre ha ido muy vinculado a la música. Quisimos hacer nuestro propio guiño», señala. 'No comprendo que Odriozola no sea titular', cantan. «Lo tuve en mi equipo del Futmondo, del que soy bastante friki con colegas del colegio, y me inflaba a puntos. Le tenía muy en mente y no sé qué me pasaría por la cabeza. Odriozola tiene mucha sonoridad y, además, es un Cayetano total», explica entre risas Diego. Futbolero y madridista, recuerda del Granada al lateral derecho Allan Nyom. «Cristiano las pasaba siempre putísimas con él. En el juego, yo nunca ponía al que tocaba en banda con él porque lo dejaba seco», admite.

Carolina Durante se estrena este viernes en Granada prometiendo diversión. «Nuestros directos son divertidos y entretenidos, incluso para gente que nos viene a ver por primera vez. Somos un grupo capaz de hacérselo pasar bien a la peña aunque no nos conozca, y eso dice mucho de nosotros», asegura su cantante, Diego. Porque, como entonan, son los viernes los días en los que olvidan a quienes no les quieren.