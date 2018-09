Carmen Sola y Asunción Aznar muestran los colores de Granada Las dos artistas han unido parte de su obra en una exposición conjunta que permanecerá en El Ladrón del Agua hasta el próximo lunes día 24 ANTONIO ARENAS Martes, 18 septiembre 2018, 09:20

Quienes en estos días recorran la Carrera del Darro pueden disfrutar una doble exposición en el Hotel Ladrón de Agua. Se trata de una muestra de óleos y acrílicos sobre lienzo de la granadina Asunción Aznar reunidos bajo el título de 'Granada a mi aire' y de 'Emociones compartidas', de Carmen Sola Frías. Se puede contemplar hasta el 1 de octubre en las paredes del patio central, abierto al público en horario de tarde, de 16:30 a 21:00 horas.

Se trata, por un lado, la particular visión de los espacios muy granadinos vistos por Asunción, en la que rincones de la Alhambra tienen un especial protagonismo, junto con su serie de nenúfares del Carmen de la Victoria y, por otro, una selección de obras de Carmen Sola con las que ofrece un recorrido de su trayectoria pictórica.

«Comencé mi andadura pictórica en el año 2010», dice Asunción Aznar, quien durante una década ha estado formándose en el Centro Cultural CajaGranada con la artista y pintora lojeña Luz López. «Ella me introdujo en un tipo de pintura que me gustaba muchísimo y que me permite reflejar en la pintura la abstracción de la realidad, con riqueza de colorido, que es lo que me da la vida cuando pinto». La artista se confiesa una granadina enamorada de su tierra cuyos rincones atrapa primero con su cámara fotográfica y luego recrea con sus pinceles y espátula.

Visión

En el patio, lo primero que podrán ver los visitantes son sus variaciones del patio de los Arrayanes realizadas al óleo sobre lienzo, para lo que suele recurrir a la espátula, «su gran aliada, aparte de pinceles y paletas». Ambas piezas muestran una abstracción de este espacio alhambreño. Junto a ella, otra serie dedicada a los nenúfares, que se continúa en la planta superior realizada igualmente con técnica de aguada y el óleo, junto con otros cuadros como el tríptico dedicado al mirador de San Nicolás. Sus obras se han podido contemplar en Málaga, Marbella, Córdoba y Madrid, entre otras ciudades.

Por su parte, Carmen Sola, madrileña de nacimiento que lleva dos décadas residiendo en Granada, cuenta que comenzó su preparación artística en la Escuela de Arte y posteriormente se graduó en Artes Aplicadas, especialidad de Decoración. Formación que ha completado a lo largo de los últimos años asistiendo a distintos talleres.

«La pintura es mi pasión. A través de ella transmito lo que siento y me emociona», explica al tiempo que especifica que su pintura es figurativa, sin encasillarse en un estilo concreto. También que sus temas de inspiración son variados y van desde los paisajes hasta las figuras que le interesan, bien por sus facciones o su expresión. Igualmente cualquier situación que le incite a pintar y trasmitir su manera de ver las cosas. En esta exposición muestra una serie de obras que hacen un recorrido por su trayectoria artística de los últimos años. Una Granada de color, de los grandes espacios, pero también de los pequeños detalles, que va de lo lejano a lo cercano.