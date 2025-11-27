Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Aigul Akhmetshina en una escena de la 'Carmen' que llega al Real en coproducción con el Covent Garden y la Scala de Milán. Teatro Real
Música-Ópera

Una 'Carmen' lorquiana y feminista regresa al Teatro Real

Explora la raíz de la violencia machista con la coreana Eun Sun Kim en el foso y dramaturgia de Damiano Michletto / «'Carmen' es a la ópera lo que la 'Mona Lisa' a la pintura» asegura la directora formada con Jesús López Cobos

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

En clave lorquiana, cambiando Sevilla por un asfixiante pueblo mediterráneo en los años setenta del siglo XX y con una mujer en el foso. Así ... regresa 'Carmen' al Teatro Real. Cumplidos 150 años de su escandaloso estreno en París, la ópera de Georges Bizet (1838-1875) es hoy una de las más representadas del mundo. El Real recibe una coproducción con el Covent Garden de Londres y La Scala Milán. Con dirección escénica de Damiano Micheletto, indaga las raíces de la violencia machista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  4. 4

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  7. 7 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  8. 8 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  9. 9 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  10. 10

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una 'Carmen' lorquiana y feminista regresa al Teatro Real

Una &#039;Carmen&#039; lorquiana y feminista regresa al Teatro Real