La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el encuentro de IDEAL. Javier Martín
Encuentro con los comisarios

«La Capitalidad es una iniciativa que nos une»

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, agradeció el esfuerzo común en la iniciativa

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se dirigió a los participantes en el encuentro con los comisarios de la Capitalidad Cultural organizado por IDEAL. En ... su intervención, la primera edil se refirió a la iniciativa cultural como «algo que nos une». Dijo que el encuentro ha sido una gran oportunidad para mostrar el consenso, y esto es un éxito, y que el peso cultural de la ciudad es importante, y debe beneficiarse de esta realidad. Afirmó que la Universidad es faro en ese camino, y que el proyecto debe tener el impulso de todos, ocurra lo que ocurra, con un plan estratégico que marque el futuro de Granada. «Es una gran oportunidad para sumar objetivos en el camino, como fortalecer la oferta cultural y de festivales como la Bienal de Flamenco», señaló.

