«La Capitalidad es una iniciativa que nos une»

José Antonio Muñoz Granada Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:24

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se dirigió a los participantes en el encuentro con los comisarios de la Capitalidad Cultural organizado por IDEAL. En ... su intervención, la primera edil se refirió a la iniciativa cultural como «algo que nos une». Dijo que el encuentro ha sido una gran oportunidad para mostrar el consenso, y esto es un éxito, y que el peso cultural de la ciudad es importante, y debe beneficiarse de esta realidad. Afirmó que la Universidad es faro en ese camino, y que el proyecto debe tener el impulso de todos, ocurra lo que ocurra, con un plan estratégico que marque el futuro de Granada. «Es una gran oportunidad para sumar objetivos en el camino, como fortalecer la oferta cultural y de festivales como la Bienal de Flamenco», señaló.

Este proyecto de crecimiento va más allá de 2031 y llega hasta 2040, dijo. «Es una iniciativa que ilusiona y nos hace avanzar». También hizo memoria del 25 aniversario del Mundial de Esquí, que tendrá lugar en 2031 y sirve como ejemplo de esfuerzo granadino común. El próximo día 28 de diciembre se enviará el documento de presentación de la candidatura a la comisión electora, y Carazo dijo que la ciudad se siente muy bien acompañada por el esfuerzo de empresas como IDEAL e instituciones en este empeño.

