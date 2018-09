Como canta una ciudad

Todo fue una sorpresa en la noche de ayer. El claustro del hotel AC Santa Paula como nunca lo habíamos visto -y mira que he tenido la suerte en visitarlo en muchas ocasiones-, y una obra que bajo el nombre 'Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre', un homenaje a Granada con Lorca como referencia, con su música como banda sonora y con una puesta en escena diferente y que ha sido, me contaban, un regalo, empeño personal de Antonio Catalá, presidente de AC Hotels by Marriot, cadena a la que pertenece el emblemático hotel de cinco estrellas situado en la Gran Vía y que dirige Susana. Esa fue la única sorpresa negativa que, aunque le hubiera gustado mucho, el empresario finalmente no pudo acudir.

Había muchos 'Federicos' -definiendo así su vida y su obra- y cada uno de ellos se representaba en artistas como Manuel Maestro-que también se ocupó de la dirección escénica y dramaturgia-, mientras que de la música se encargó David Gálvez, que puso su arte en el piano que acompañaba a las voces de Ana Olaso, Iosu Yeregui y Marisol Boullosa, la imagen de niño, músico y dramaturgo de Lorca, respectivamente . Su faceta de poeta tuvo anoche un nombre que, no sólo es conocido en el mundo artístico porque Sonsoles Espinosa, que es de quien les hablo es también -contar curiosidades es mi misión- está casada con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, muy en la actualidad últimamente.

01:44 Vídeo. ALFREDO AGUILAR

Hablando de políticos no faltaron a la cita la vicepresidente el Parlamento Andaluz, Teresa Jiménez y la diputada nacional Elvira Ramón además del senador Luis González que disfrutaron del espectáculo al igual que el también parlamentario andaluz Francisco Javier Aragón y el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica. También vi a Juan Francisco Martin, secretario general de la UGT, al concejal Manuel Olivares; al presidente y al secretario general de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret y Antonio García; y de la Universidad, el vicerrector, Enrique Herrera y la gerente María del Mar Holgado. También asistieron el presidente del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales, José Antonio Carrillo y el decano de Ingenieros Técnicos Pedro J. Torre; la gerente del Festival de Música y Danza, Elena Cazorla; representantes del mundo de la hostelería como Eva Garde de Granada Convención Bureau o Ignacio Durán, del Alhambra Palace, entre otros asistentes. Y del mundo empresarial pude ver a José Espadafor de Industrias Espadafor y a Carlos Bocanegra de Renta 4. Y pude saludar también a Beatriz Alonso, jefa de Protocolo de la Diputación y a Lorenzo Vera que, curiosamente, también ocupó ese puesto antes de su actual responsabilidad en el Puerto de Motril.

Y estaban el presidente de la Fundación Andaluza de la Prensa, Ramón Burgos; el arquitecto José Antonio Llopis y mi compañero Julio García que hoy va a debutar como pregonero, nada más y nada menos que hablando -y rezando- a nuestra Patrona la Virgen de las Angustias.

Por cierto que el título de la obra representada anoche es el mismo que Lorca dio a una de las conferencias que ofreció en Buenos Aires hablando de las estaciones del año en su tierra a través de las canciones populares. Siempre aprendemos algo nuevo.