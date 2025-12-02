Camerata Garnati presenta su Concierto de Navidad en Granada

La Orquesta Camerata Garnati, con sede en Granada, presenta su Concierto de Navidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell. Este concierto ... marca, además, el inicio de una nueva colaboración con el Colegio Mayor Universitario Cardenal Cisneros, abriendo una vía conjunta para promover la cultura musical en la ciudad.

La Camerata Garnati es una formación singular en el panorama español: su misión se centra en la defensa y revitalización del patrimonio musical, tanto antiguo como contemporáneo. La orquesta combina la recuperación de obras históricas con el impulso a nuevos creadores, situándose en un punto de encuentro entre tradición y actualidad.

Bajo la dirección del violinista y maestro Pablo Martos -miembro del grupo motor de la Fundación Banco Sabadell por la naturaleza innovadora y pionera de sus proyectos culturales- la Camerata Garnati trabaja con jóvenes intérpretes que, siendo ya profesionales de excelencia, se encuentran en un momento de inserción definitiva en el tejido laboral. Estos están acompañados en la agrupación de maestros de reconocida trayectoria para un enriquecimiento artístico y soporte en sus carreras.

Ampliar

Un programa que celebra el invierno, la Navidad y el patrimonio musical

• Arcangelo Corelli – Concierto de Navidad: Una obra esencial del Barroco, célebre por su atmósfera serena y su Pastorale final que evoca la Nochebuena.

• Antonio Vivaldi – El Invierno, de Las Cuatro Estaciones: Una pintura sonora vívida del frío, el viento y la energía propia de la estación.

• José Antonio López – Estampas granadinas (Estreno Mundial): Ejemplo del compromiso de la orquesta con la creación actual y con el patrimonio musical de Granada.

• Ottorino Respighi – Suite n.º 3 para orquesta de cuerdas: Una pieza que combina emotivas danzas antiguas de profundidad expresiva y un lenguaje orquestal lleno de color.

La Camerata Garnati defiende un modelo artístico, que se apoya en tres pilares: «La excelencia interpretativa, el respeto y divulgación del patrimonio antiguo y la apuesta firme por los compositores actuales». Sus intérpretes destacan por su «versatilidad, su sonoridad elegante y su atención minuciosa al discurso musical, convirtiendo cada concierto en una experiencia de profundidad estética».