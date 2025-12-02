Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La propuesta de Camerata Garnati para esta Navidad. Jorge Pastor

Camerata Garnati presenta su Concierto de Navidad en Granada

La orquesta combina la recuperación de obras históricas con el impulso a nuevos creadores

Ideal

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:55

Comenta

La Orquesta Camerata Garnati, con sede en Granada, presenta su Concierto de Navidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell. Este concierto ... marca, además, el inicio de una nueva colaboración con el Colegio Mayor Universitario Cardenal Cisneros, abriendo una vía conjunta para promover la cultura musical en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

