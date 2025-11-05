Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Ferreras, tras recoger el premio Memorial Antonio Lozano de Granada Noir. Miguel Ángel Molina / Efe

«Mi cámara siempre estuvo en el lado del débil»

El fotoperiodista Juan Ferreras recibe el Memorial Antonio Lozano de Granada Noir por el compromiso social de su trabajo profesional y artístico

R. I.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Gustavo Gómez, uno de los directores de Granada Noir, el festival multicultural patrocinado por Cervezas Alhambra, explicó que «toda la vida de esta ciudad ha ... pasado por la cámara de Juan Ferreras, que siempre enfocaba desde los débiles al fuerte. Y, sobre todo, los dignificaba».

«Mi cámara siempre estuvo en el lado del débil»