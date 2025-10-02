Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'La Caja del Diablo', un reencuentro generacional en la sala Planta Baja

Juan Antonio Peinado, 'Juan Planta', publica un libro con sus recuerdos del espacio cultural y reivindicativo que creó

Juan Jesús García

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:51

Comenta

El nombre de la célebre canción de Los Planetas hacía referencia al cubículo negro de la planta baja del local del mismo nombre. Fue ya en la 'segunda temporada' del pub que montaron Juan Antonio Peinado, Miguel Benlloch y Marino Martín y que abrió sus puertas el 24 de abril de 1983 en otra ubicación, más luminosa por cierto, si bien se bautizó por su sótano, una suerte de 'reservado' abierto donde podía pasar cualquier cosa desde un concierto, el rodaje de un vídeo, un programa de tv, la presentación de un libro, una exposición, o una performance entre arenques y sangrantes cabezas de cerdo.

El 'todo Granada' cultural de la época, años 80 y 90, se reunió este sábado en esa 'caja del diablo' para asistir a la presentación del libro en el que Juan Antonio ha realizado una retrato generacional, un álbum de familia donde aparecen todos, los que están y los, ¡ay! ya ausentes. «Mejor volver a vernos aquí que no en el tanatorio», comentaba un músico de los muchos, por no decir todos, que ocuparon su histórico escenario. Uno de los que consideran el Planta Baja como un refugio. «Vivimos en una constante rebaja de valores y en el mercado de la post verdad, un saldo perpetuo donde intentamos insuflar vida a una estética de escaparate siempre en oferta. Una babel moderna donde germinan los monstruos».

Al color

Época, la Transición, en la que estaba todo por hacer y el 'salto al color' se hizo con la impetuosa fuerza entusiasta de la espuma que llevaba embotellada décadas cogiendo presión, y fue descorchada de golpe. Todo era posible en el Planta. Hasta lo imposible. Y los que allí estuvieron lo saben; lo comentan con guiños de complicidad. «Evoco mis recuerdos no desde la nostalgia complaciente ni desde la resignación», continuó Juan, «sino como quien abre su propia caja de Pandora sabiendo que dentro habitan tantos errores como aciertos». Pasando acto seguido revista a su implicación en las causas musicales como a las creativas en general, y sobre todo a las sociales, abriendo aquellos días la lata de las reivindicaciones sexuales, políticas, feministas, integradoras… que determinaron que el Planta fuese un centro de agitación vital.

Por las 400 páginas del libro, 'La caja del diablo', pasean cientos de personas que encontraron en Planta Baja una segunda casa, una plataforma de palanca, un cuartel general, y también una trinchera frente a la uniformidad y las costumbres imperativas, del «honorable gris local», como cantaban Vainica Doble. Sirve la Editorial Buen Vigía.

