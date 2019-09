Se buscan granadinos que quieran reinventarse a los 50 'Nunca es tarde para emprender' es una película que se ha propuesto ayudar a emprender a tres personas que cuenten más de 50 años J. E. C. GRANADA Sábado, 7 septiembre 2019, 00:54

A ver si les suena la tragedia: Fulanito se queda sin trabajo a los 50 años. La empresa quebró, el sector ha cambiado o el jefe echó la persiana, da lo mismo, el caso es que hay una persona que, en la nueva flor de la vida, cuando la historia debería estar en la parte más cómoda, en esa etapa de poner el piloto automático y dejar volar el avión, se queda parada. Una mano delante y otra detrás. ¿Ahora qué? ¿Y si no hay ninguna empresa dispuesta a contratar a una persona que lleva medio siglo de hazañas? ¿Y si la experiencia no es suficiente para que alguien le contrate? Ahí lo tienen: la tragedia.

Y no es una tragedia particular. No son casos aislados. De hecho, es muy fácil escuchar la historia y ponerle una cara concreta. El próximo 11 de octubre, esa cara llegará al cine. Carlos Iglesias protagoniza '@buelos. Nunca es tarde para emprender', en la que interpreta a Isidro Hernández, un parado de 59 años al que la crisis expulsó del mercado laboral. «Tras dos años sin recibir ofertas de trabajo, llega a la conclusión de que la única forma de volver a trabajar y sentirse útil es montando su propio negocio». Acompañado por Arturo (Roberto Álvarez) y Desiderio (Ramón Barea), Isidro montará su propio negocio: una auténtica guardería de abuelos.

Más allá de la comedia –diversión asegurada–, '@buelos' nace con un fuerte compromiso social. No sólo por contar la historia de las víctimas de la crisis y por ponerla en las pantallas de los cines de todo el país. La película, además, llega acompañada de un reto terriblemente inspirador: poner en marcha tres ideas de tres emprendedores de más de 50 años. ¿Cómo? Muy sencillo. Hay que presentar un vídeo de 02.59 minutos en el que se cuente la idea de emprendimiento que pretende llevar a cabo. Ese vídeo se puede mandar por mail (premio@abuelospelicula.es) o por whatsapp (678840459).

El próximo lunes 9, de 10.00 a 14.00 horas, en la Fuente de las Batallas

Y, los que prefieran hacerlo en persona, sin salir de Granada, les esperan el próximo lunes 9, de 10.00 a 14.00 horas, en la Fuente de las Batallas. Allí podrá grabar su propuesta con un equipo de '@buelos'. El premio consiste en 30.000 euros repartidos entre los tres mejores proyectos de emprendimiento además de un 'menthoring' empresarial para los diez finalistas. La entrega de premios tendrá lugar en la premiere de la película en Madrid, el 11 de octubre. ¿Qué dicen, le damos la vuelta a los 50?

El director de la película, Santiago Resquejo, explica cómo surgió la idea:«Nos dimos cuenta de que, como consecuencia de la crisis económica, se hablaba y se habla mucho de la fuga de cerebros, en alusión a todos esos jóvenes que han tenido que salir al extranjero para buscarse la vida. Sin embargo, apenas se habla de ese otro drama, que todos sufrimos en nuestra piel a través de algún familiar, un amigo o un vecino, que supone quedar expulsado del mercado laboral sin ninguna posibilidad de reincorporación solo por llegar a la madurez».