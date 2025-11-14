Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alfredo Bryce Echenique. Efe
Literatura

Bryce Echenique entrega al Cervantes el original de 'Un mundo para Julius'

Es la novela mas icónica del narrador peruano, que regaló el mecanoscrito a su compatriota y también escritor Julio Ramón Ribeyro

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:15

Comenta

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido el original mecanoscrito de 'Un mundo para Julius' de Alfredo Bryce Echenique (Lima, 1939). Es ... la novela más icónica del octogenario escritor peruano, un referente de la segunda generación boom de la narrativa latinoamericana. La cesión supone una ampliación del legado del narrador que ya atesora el Cervantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

