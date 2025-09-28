La Bienal de Flamenco se despide sin prisa

El claustro de la Abadía del Sacromonte fue anoche escenario del estreno mundial y la despedida definitiva del espectáculo 'Sosegá, el palo sin prisa'. Una ... noche única. Al menos, así la presentó su creador, Javier Limón, quien aseguró que esta conjunción de talentos, nuevos y consagrados, llegados de todos los rincones de Andalucía, es como una alineación de planetas: «Es muy difícil juntar todo esto encima de un escenario. Es una noche para emocionarse y guardar recuerdos de los que no se olvidan».

La velada se fue desenrollando poco a poco, fiel a su nombre, con el patio lleno de espectadores entre las columnas, los naranjos, la fuente y el cielo. «Uno de los mejores lugares del mundo para escuchar flamenco», como dijo Limón.

Comenzó con percusión y guitarra, se sumaron David de Jacoba y Saúl Quirós, acompañados de Dani de Morón, y más tarde el baile de José Maya. Compareció en solitario el cantaor y guitarrista Antonio Cortés, que cantó un fandango a capela, y después fue el turno de Sandra Carrasco, que al filo de las diez y media de la noche dio el relevo a la gran Carmen Linares.

Ampliar Otro momento del recital del anoche. Blanca Rodríguez

«Estoy prácticamente viviendo aquí», bromeó la cantaora, que se mostró feliz de estar en la Abadía y más aún acompañada de jóvenes talentos que ya son el presente del arte jondo. La de Linares convocó la magia en la noche sacromontana al iniciar su actuación recordando a Enrique Morente con unos cantes por granaínas. Siguió su recorrido por la tradición con un recuerdo a La Niña de los Peines. Javier Limón presentó entonces a todo el elenco sobre el escenario y dio paso a la auténtica estrella musical de la noche, la esperada 'sosegá', un nuevo patrón rítmico que se interpreta con una guitarra con una sonoridad diferente a la tradicional. El palo sin prisa, señalan sus creadores, es el resultado de un proceso innovador y un homenaje a la esencia de Granada, la sabiduría de disfrutar de la vida con calma, apreciando la belleza de alrededor y compartiendo con la gente momentos mágicos. Una esencia que recoge la cerveza Alhambra 1925, a la que celebra este espectáculo en su centenario.

Crear un nuevo palo flamenco era «una idea tan loca como maravillosa», confesó Limón, pero «ha funcionado». «Ya está en las academias y en los tablaos y nadie nos ha echado». Tampoco lo hizo el público de la Abadía, que escuchó con expectación y aplaudió con entusiasmo a los artistas.

La noche terminó con el 'Anda, jaleo' de Federico García Lorca que puso en pie al auditorio, y un breve fin de fiesta.

Broche a la Bienal

El espectáculo pone el broche a tres semanas en las que un tsunami de arte jondo ha sacudido la ciudad de Granada de esquina a esquina. La primera Bienal de Flamenco, organizada por el Ayuntamiento de Granada en colaboración con Fundación La Caixa, Cervezas Alhambra y Alsa, además de la Consejería de Cultura de la Junta y otras empresas e instituciones, ha llenado escenarios emblemáticos como el Patio de los Aljibes de la Alhambra, la Plaza de Toros o la Abadía del Sacromonte, como anoche, pero también ha recorrido los barrios y en las calles. Artistas de renombre internacional y nuevos valores han presentado sus espectáculos que han recorrido desde el flamenco más ortodoxo hasta nuevas propuestas de fusión con la música clásica o los ritmos actuales.

Pedro 'el Granaíno', 'Tomatito', Carmen Linares, Javier Ruibal, Marina Heredia, Mayte Martín, Arcángel y la Orquesta Ciudad de Granada son algunos de los nombres propios que han desfilado por el programa, completado con actividades paralelas como el ciclo de danza, el homenaje a la guitarra flamenca o la muestra de cine flamenco.

Con esta primera edición, la Bienal de Flamenco de Granada aspira a apuntalar un nuevo peldaño en la carrera de Granada hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031