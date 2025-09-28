La Bienal de Flamenco se despide sin prisa
Fin de fiesta en la Abadía del Sacromonte con un espectáculo único que presenta un nuevo palo, la 'sosegá'
I. G.
Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:00
El claustro de la Abadía del Sacromonte fue anoche escenario del estreno mundial y la despedida definitiva del espectáculo 'Sosegá, el palo sin prisa'. Una ... noche única. Al menos, así la presentó su creador, Javier Limón, quien aseguró que esta conjunción de talentos, nuevos y consagrados, llegados de todos los rincones de Andalucía, es como una alineación de planetas: «Es muy difícil juntar todo esto encima de un escenario. Es una noche para emocionarse y guardar recuerdos de los que no se olvidan».
La velada se fue desenrollando poco a poco, fiel a su nombre, con el patio lleno de espectadores entre las columnas, los naranjos, la fuente y el cielo. «Uno de los mejores lugares del mundo para escuchar flamenco», como dijo Limón.
Comenzó con percusión y guitarra, se sumaron David de Jacoba y Saúl Quirós, acompañados de Dani de Morón, y más tarde el baile de José Maya. Compareció en solitario el cantaor y guitarrista Antonio Cortés, que cantó un fandango a capela, y después fue el turno de Sandra Carrasco, que al filo de las diez y media de la noche dio el relevo a la gran Carmen Linares.
«Estoy prácticamente viviendo aquí», bromeó la cantaora, que se mostró feliz de estar en la Abadía y más aún acompañada de jóvenes talentos que ya son el presente del arte jondo. La de Linares convocó la magia en la noche sacromontana al iniciar su actuación recordando a Enrique Morente con unos cantes por granaínas. Siguió su recorrido por la tradición con un recuerdo a La Niña de los Peines. Javier Limón presentó entonces a todo el elenco sobre el escenario y dio paso a la auténtica estrella musical de la noche, la esperada 'sosegá', un nuevo patrón rítmico que se interpreta con una guitarra con una sonoridad diferente a la tradicional. El palo sin prisa, señalan sus creadores, es el resultado de un proceso innovador y un homenaje a la esencia de Granada, la sabiduría de disfrutar de la vida con calma, apreciando la belleza de alrededor y compartiendo con la gente momentos mágicos. Una esencia que recoge la cerveza Alhambra 1925, a la que celebra este espectáculo en su centenario.
Crear un nuevo palo flamenco era «una idea tan loca como maravillosa», confesó Limón, pero «ha funcionado». «Ya está en las academias y en los tablaos y nadie nos ha echado». Tampoco lo hizo el público de la Abadía, que escuchó con expectación y aplaudió con entusiasmo a los artistas.
La noche terminó con el 'Anda, jaleo' de Federico García Lorca que puso en pie al auditorio, y un breve fin de fiesta.
Broche a la Bienal
El espectáculo pone el broche a tres semanas en las que un tsunami de arte jondo ha sacudido la ciudad de Granada de esquina a esquina. La primera Bienal de Flamenco, organizada por el Ayuntamiento de Granada en colaboración con Fundación La Caixa, Cervezas Alhambra y Alsa, además de la Consejería de Cultura de la Junta y otras empresas e instituciones, ha llenado escenarios emblemáticos como el Patio de los Aljibes de la Alhambra, la Plaza de Toros o la Abadía del Sacromonte, como anoche, pero también ha recorrido los barrios y en las calles. Artistas de renombre internacional y nuevos valores han presentado sus espectáculos que han recorrido desde el flamenco más ortodoxo hasta nuevas propuestas de fusión con la música clásica o los ritmos actuales.
Pedro 'el Granaíno', 'Tomatito', Carmen Linares, Javier Ruibal, Marina Heredia, Mayte Martín, Arcángel y la Orquesta Ciudad de Granada son algunos de los nombres propios que han desfilado por el programa, completado con actividades paralelas como el ciclo de danza, el homenaje a la guitarra flamenca o la muestra de cine flamenco.
Con esta primera edición, la Bienal de Flamenco de Granada aspira a apuntalar un nuevo peldaño en la carrera de Granada hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031
