El «muy, pero que muy bien» del Muac Fest contando con Pepe y Vizio

El verano de 2025 se cerrará con broche de oro tras estos meses de calor con MUAC FEST. Los días 26 y 27 de septiembre, este festival experiencial se transformará en un auténtico laboratorio de sensaciones, fusionando la música, los besos y una actitud desenfadada en un ambiente canalla, diverso y sin reglas. Cada asistente vivirá una experiencia inolvidable que lo dejará ansioso por más.

Este año, MUAC FEST se presenta con un cartel de lujo que deslumbrará a todos los asistentes. La cuidada estética gráfica del festival refleja su compromiso por hacer las cosas «muy, pero que muy bien». Este evento no solo es un altavoz para el talento emergente, sino también un escenario donde brillan grandes artistas de la escena musical actual. Desde el primer acorde hasta el último aplauso, el MUAC FEST ofrecerá una mezcla vibrante de géneros y estilos que te hará vibrar como nunca. Pepe y Vizio, Nil Moliner, Álvaro de Luna, Abraham Mateo, Pignoise, Lérica, Enol, Bombai, Ruslana, Antony Z, Vera GRV, Carla Frigo, ⁠K!ngdom...

Entre los nombres destacados que subirán al escenario se encuentran Pepe y Vizio, un dúo granadino que ha sabido fusionar sus talentos para crear una propuesta única. Formado por Pepe, un guitarrista con profundas raíces flamencas, y Vicente, un productor influenciado por el hip hop neoyorquino, este dúo ha logrado construir una sonoridad auténtica y sin complejos. Desde su unión en 2015, Pepe y Vizio han consolidado su presencia en el panorama musical, convirtiéndose en uno de los referentes más fructíferos de la actualidad.

Su trayectoria ha estado marcada por éxitos como «El Patio», en colaboración con Delaossa, y la reciente «Cosas Bonitas», que les recuerda a sus seguidores de dónde vienen. Además, su colaboración con la artista granadina Lola Índigo en el focus track de su nuevo álbum, titulado 'DE PLASTILINA', reafirma su compromiso con la representación de su tierra y su estilo característico.

Para aquellos que buscan una experiencia aún más exclusiva, Oferplan Granada de IDEAL ofrece un abono VIP que transforma el MUAC FEST en un evento de primera clase. Imagina disfrutar de cada actuación desde una zona elevada, con vistas impresionantes del escenario mientras saboreas un cocktail en una barra premium con servicio preferente. La comodidad será la clave: la zona VIP contará con asientos y espacios de descanso, asegurando que tu jornada sea un verdadero lujo. Sin olvidar que tu acceso será prioritario, permitiéndote entrar sin esperas y disfrutar de baños privados impecables.

En definitiva, si decides vivir el MUAC FEST, hazlo en primera clase; cada momento aquí cuenta, y cada segundo es pura magia. Granada está lista para recibirte con los brazos abiertos en este festival que promete ser una celebración inolvidable de música y alegría. ¡No te lo pierdas!

Temas

Granada