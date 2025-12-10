La biblioteca de Filosofía y Letras recibe el legado de García Montero y Almudena Grandes El poeta y director del Instituto Cervantes, de 67 años, anuncia que regresará a las aulas de la Universidad de Granada para dar clase en sus dos últimos años de vida activa

Luis García Montero tiene 67 años y dos casas llenas de libros, una en Granada y otra en Madrid. «No sé cuántos habrá, pero seguro que miles», estimó. Ahora todos ellos serán transportados, de forma paulatina, hasta la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, que desde esta mañana se llama Biblioteca Luis García Montero. Todos estos títulos serán la 'primera piedra' del Fondo de Creatividad Literaria que, según la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Ana Gallego, «se convertirá en un centro de referencia para la investigación». Porque el legado de Luis García Montero no solo son esos miles y miles de volúmenes, sino la memoria de treinta años de trabajo y vivencias con la que fue su esposa, la escritora Almudena Grandes, que falleció hace cuatro años.

Hasta la Biblioteca llegarán manuscritos, primeras ediciones dedicadas, fotografías y varios cajones repletos de cartas de conversaciones con literatos y otras personalidades que serán convenientemente catalogados como fuente primaria para tesis y otros estudios sobre el devenir de las letras españolas de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. La Facultad también recibirá otras obras de valor artístico como dos preciosos retratos realizados a lápiz por Juan Vida. Uno de un jovencísimo Luis, fechado en 2008, y otro de una Almudena más madura, realizado en 2020.

Ampliar García Montero rodeado de amigos y representantes de la UGR. PEPE MARÍN

García Montero, que fue el encargado de correr la cortina que cubría el rótulo dorado de la biblioteca que ya lleva su nombre, realizó un último anuncio que lo vincula con Granada y con la Universidad. Volverá a su cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras para dar clase los dos últimos años de su vida activa -se jubilará con setenta-. «Con independencia de que gane las elecciones el partido por el que soy director del Instituto Cervantes (PSOE), mi decisión es regresar a la UGR», aseguró ante los medios de comunicación. Si no hay adelanto, los próximos comicios generales se celebrarán en 2027.

Para entonces Granada debe saber si ha sido elegida Capital Europea de la Cultura en 2031 o se ha quedado en el camino. Una causa en la que García Montero está totalmente implicado en su condición de comisario de la Candidatura, una tarea que compatibiliza con sus responsabilidades al frente del Instituto Cervantes, la institución encargada de que la lengua castellana se conozca en todos los rincones del mundo.

Emoción

Luis García Montero, rodeado de amigos, expresó su emoción por este retorno a la Facultad cincuenta años después de que ingresará en ella como estudiante en el curso 1976 y 1977, «cuando yo y mis compañeros corríamos aún delante de los grises». Y tuvo unas bonitas palabras de recuerdo para docentes como Juan Carlos Rodríguez, «que me enseñó a enamorarme de la vida y la literatura». En aquellos momentos la Facultad de Filosofía y Letras no se hallaba en el Campus de Cartuja, sino en el Hospita Real. Mientras que la biblioteca estaba en la calle Puentezuelas, en lo que hoy día es el edificio de Traducción e Interpretación.

«Estoy muy contento de legar todas mis recuerdos como profesor y poeta y una vida compartida con Almudena»

«Los profesores perdemos la conciencia crítica cuando entramos en clase para dialogar con el alumnado», reflexionó Luis García Montero, quien mostró la satisfacción por la carrera de algunos de sus pupilos como Ana Gallego, que ha alcanzado el decanato de Facultad de Filosofía y Letras y que, precisamente, este miércoles celebraba su último evento público con el 'bautizo' de la Biblioteca Luis García Montero. También tuvo palabras de gratitud hacia el rector de la UGR Pedro Mercado, al que rememoró como joven estudiante de Filosofía del Derecho como discípulo de Mariano Maresca.

«Ojala -confesó- yo pueda dejar la huella que imprimieron en mí profesores como Juan Carlos Rodríguez y Antonio Jiménez». Y reflexionó sobre la comunión entre el escritor y el lector para convertirse en «nosotros» y como esa relación tan intensa se transforma en colectiva en espacios como las bibliotecas de forma general y de humanidades en particular, «una experiencia que no es de usar y tirar, sino que perdura en el tiempo». «Estoy muy contento de legar todas mis recuerdos como profesor y poeta y una biografía compartida con Almudena», dijo.

Orgullo de formar parte de la UGR

Pedro Mercado comentó que acontecimientos como este refuerzan su orgullo de formar parte de la comunidad de la UGR. «Entre tantos retos compartidos -relató- tenemos el poder catalizador de la cultura y las humanidades, más necesarias que nunca en estos tiempos que estamos viviendo». Y reivindicó el compromiso de servicio público de las universidades.

Mercado también reseñó que más allá de la relevancia de una placa, las bibliotecas son un lugar donde «las personas se hacen mejores ciudadanos» y son «laboratorios de creatividad». Y resaltó también el valor de la palabra «esperanza», ya que gracias a la generosidad de Luis García Montero, dando todo lo suyo a la Facultad de Filosofía y Letras, no solo se reconstruye un pasado, sino que se construye un presente y un futuro.

El Fondo de Creatividad Literaria llevará asociada la concensión de una beca La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Ana Gallego, que celebró su último acto público en el cargo con el descubrimiento de la placa de la Biblioteca Luis García Montero, comentó que el legado de García Montero y Almudena Grandes será el pilar que sustentará el nuevo Fondo de Creatividad Literario, que lleva asociado la concesión de una beca. «La cultura no es algo accesorio, sino algo tan necesario como el aire que respiramos», reflexionó Ana Gallego, quien no ocultó su orgullo de haber sido alumna de Luis García Montero.

