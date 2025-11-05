Los bibiotecarios de España, reunidos en Granada El XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas acoge hasta el viernes diversas conferencias y talleres, y ha sido inaugurado por el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí

José Antonio Muñoz Granada Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

Granada acoge desde hoy y hasta el próximo viernes el duodécimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, una cita a la que acude casi un millar ... de profesionales provenientes de toda España, y cuyas actividades principales tendrán lugar desde hoy y hasta el viernes 7 en el Palacio de Congresos de la capital. El evento ha sido inaugurado por Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, quien quiso homenajear a las bibliotecas, a las que definió como «bastión de los derechos culturales de nuestra sociedad». Martí aportó algunos datos significativos sobre la lectura en nuestro país, basados en la Encuesta de Hábitos Culturales realizada por el Ministerio. Así, señaló que el uso de las bibliotecas se ha incrementado en un 10% durante los últimos años, que hay un récord histórico en el acceso online a los recursos de las bibliotecas, y que el 65% por cierto de los españoles afirma haber leído al menos un libro en el último año. «Hay margen de mejora», dijo con humor, desatando las sonrisas de los presentes. Con todo, destacó que uno de los datos más importantes que arrojan las estadísticas públicas es que entre los jóvenes se encuentran, en hábitos de lecturas, cinco puntos porcentuales por encima de la media del país.

Marti destacó que estos datos positivos han sido posibles gracias al trabajo de las bibliotecas públicas. «Es muy importante tener un ecosistema editorial fuerte, que apuesta cada vez más por la variedad, integrado tanto por las editoriales como por librerías y centros educativos, pero si no tuviéramos una biblioteca cerca, germen de tantas vocaciones literarias, leer no habría pasado de ser un privilegio, siendo ahora un derecho al alcance de todos». Del mismo modo, destacó la bondad de la lectura como un arma contra la polarización que vive la sociedad y las posturas extremistas, clave en la construcción del sentido crítico y en la posibilidad de interpretar los cambios en el mundo que nos rodea. Tras la intervención del secretario de Estado, la ponencia inaugural ha corrido a cargo del granadino Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, quien ha recordado cómo entró en contacto con la lectura a través de la biblioteca familiar, confinada al salón de las visitas, donde normalmente no se entraba. «Yo, como era muy travieso, sí que entré, y allí descubrí las 'Obras completas' de Federico García Lorca, la edición de Aguilar encuadernada en cuero», recordó. Protesta Ampliar Concentración de bibliotecarios municipales y representantes sindicales a las puertas del Palacio de Congresos J. A. M. Del mismo modo, Gámiz aseguró que la eternización de las obras en la Biblioteca del Salón ha permitido en estos años que el personal se reparta en el resto de centros, manteniendo precariamente una situación que, cuando terminen las obras, volverá a reproducirse.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión