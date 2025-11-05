Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis García Montero ha impartido la ponencia inaugural del Congreso. J. A. M.

Los bibiotecarios de España, reunidos en Granada

El XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas acoge hasta el viernes diversas conferencias y talleres, y ha sido inaugurado por el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:38

Granada acoge desde hoy y hasta el próximo viernes el duodécimo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, una cita a la que acude casi un millar ... de profesionales provenientes de toda España, y cuyas actividades principales tendrán lugar desde hoy y hasta el viernes 7 en el Palacio de Congresos de la capital. El evento ha sido inaugurado por Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, quien quiso homenajear a las bibliotecas, a las que definió como «bastión de los derechos culturales de nuestra sociedad». Martí aportó algunos datos significativos sobre la lectura en nuestro país, basados en la Encuesta de Hábitos Culturales realizada por el Ministerio. Así, señaló que el uso de las bibliotecas se ha incrementado en un 10% durante los últimos años, que hay un récord histórico en el acceso online a los recursos de las bibliotecas, y que el 65% por cierto de los españoles afirma haber leído al menos un libro en el último año. «Hay margen de mejora», dijo con humor, desatando las sonrisas de los presentes. Con todo, destacó que uno de los datos más importantes que arrojan las estadísticas públicas es que entre los jóvenes se encuentran, en hábitos de lecturas, cinco puntos porcentuales por encima de la media del país.

