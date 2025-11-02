Granada
Domingo, 2 de noviembre 2025
El pasado día 26, el Realejo se convirtió en una fiesta. Se desarrolló la sexta edición de la jornada ciudadana 'Vive tu calle', organizada por la asociación Por un Realejo Habitable, y los greñúos y greñúas ocuparon el espacio público para bailar, crear y comprar. Porque el Realejo es un barrio vivo, pero también se ha convertido ya en el barrio de la cultura de Granada.
Si se dan una vuelta por allí estos días, encontrarán de todo. Una impresionante exposición de José Ortiz Echagüe en la Casa de los Tiros, otra sobre los secaderos de la Vega de Antonio F. Morillas en Espacio Márgenes, una sobre el arte del ingenio en Condes de Gabia y otra de Francisco Carreño en Ceferino Navarro. Pero es que, además, este viernes Rafaela Carrasco presentará Creaviva en el Teatro Alhambra, mientras que el Teatro Flamenco del Campo del Príncipe ofrecerá funciones todas las noches. Y si le interesa la historia de Granada, puede pasarse por el Museo Sefardí. Una programación amplísima y variadísima promovida desde las instituciones, pero sobre todo por agentes privados.
Esto es, básicamente, la filosofía de la Capitalidad Cultural Europea. Que el arte se convierta en un elemento de vertebración y que se capilarice por toda la ciudad. El Realejo es el mejor ejemplo de ello por disponer de equipamientos de referencia como la Corrala de Santiago (UGR), el Teatro Alhambra y la Casa de los Tiros (Junta) y Condes de Gabia (Diputación), a los que hay que sumar recientes iniciativas que concitan gran interés como el Centro Cultural Comares, donde tiene lugar la feria Lateral, o Espacio Márgenes, donde se suceden eventos como presentaciones de libros, lecturas, talleres y conciertos acústicos. Y por si todo esto fuera poco, el año que viene se inaugurará Biometrópoli y el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, ambos en la calle San Matías.
Desgranemos la oferta.
Uno de los museos de referencia de Granada
Exposiciones, cine y presentaciones
Las mejores compañías de teatro y danza
Mucho más que una residencia universitaria
La cultura que irradian las aulas del Campo del Príncipe
Galerías de arte y un museo a cielo abierto
Un santuario para los amantes del teatro
Cultura con sabor a la mejor gastronomía
La casa del arte contemporáneo
La historia de Granada desde la perspectiva de los judíos
Una de las grandes joyas patrimoniales de Granada
Toda la oferta editorial y mucho más
Catas de los mejores productos granadinos
El barrio de los constructores de instrumentos
