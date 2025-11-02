Cientos de personas asisten a un concierto en el patio del Museo Casa de los Tiros.

El pasado día 26, el Realejo se convirtió en una fiesta. Se desarrolló la sexta edición de la jornada ciudadana 'Vive tu calle', organizada por la asociación Por un Realejo Habitable, y los greñúos y greñúas ocuparon el espacio público para bailar, crear y comprar. Porque el Realejo es un barrio vivo, pero también se ha convertido ya en el barrio de la cultura de Granada.

Si se dan una vuelta por allí estos días, encontrarán de todo. Una impresionante exposición de José Ortiz Echagüe en la Casa de los Tiros, otra sobre los secaderos de la Vega de Antonio F. Morillas en Espacio Márgenes, una sobre el arte del ingenio en Condes de Gabia y otra de Francisco Carreño en Ceferino Navarro. Pero es que, además, este viernes Rafaela Carrasco presentará Creaviva en el Teatro Alhambra, mientras que el Teatro Flamenco del Campo del Príncipe ofrecerá funciones todas las noches. Y si le interesa la historia de Granada, puede pasarse por el Museo Sefardí. Una programación amplísima y variadísima promovida desde las instituciones, pero sobre todo por agentes privados.

Esto es, básicamente, la filosofía de la Capitalidad Cultural Europea. Que el arte se convierta en un elemento de vertebración y que se capilarice por toda la ciudad. El Realejo es el mejor ejemplo de ello por disponer de equipamientos de referencia como la Corrala de Santiago (UGR), el Teatro Alhambra y la Casa de los Tiros (Junta) y Condes de Gabia (Diputación), a los que hay que sumar recientes iniciativas que concitan gran interés como el Centro Cultural Comares, donde tiene lugar la feria Lateral, o Espacio Márgenes, donde se suceden eventos como presentaciones de libros, lecturas, talleres y conciertos acústicos. Y por si todo esto fuera poco, el año que viene se inaugurará Biometrópoli y el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, ambos en la calle San Matías.

