'La Barraca' dirigada por Magüi Mira llega a Granada

La extraordinaria temporada de teatro que estamos disfrutando en Granada no para. La cartelera del Isabel La Católica nos propone, los días 10 de octubre a las 20:00 horas y 11 de octubre a las 19:00 horas, la adaptación de 'La Barraca' dirigada por Magüi Mira. Esta emblemática obra, escrita por Vicente Blasco Ibáñez, se presenta como una reflexión profunda sobre la lucha constante entre la razón y la violencia, así como sobre la complejidad de la identidad vinculada al lugar de origen.

La obra de Blasco Ibáñez, adaptada con talento, se erige como un espejo que refleja realidades innegables de nuestro tiempo, lo que la convierte en una experiencia imprescindible para cualquier amante del teatro y la cultura en Granada. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta poderosa historia, que, sin duda, dejará una huella en quienes asistan a su representación. Por eso Oferplan ha puesto a la venta un número muy reducido de entradas a un precio exclusivo para las dos funciones.

El público conocerá la historia de Batiste Borrull y su familia, quienes son desahuciados de las tierras que habitaron durante generaciones y se ven obligados a establecerse en una barraca en la huerta valenciana. Este acto de desposesión no solo es un reflejo de la lucha por la supervivencia, sino también una representación de un conflicto social que resuena en nuestros días. La comunidad agrícola, compuesta en su mayoría por arrendatarios, observa con desdén la llegada de una nueva familia que desafía el orden establecido. La obra se convierte, así, en un símbolo de las luchas contemporáneas contra la injusticia social.

Uno de los elementos más impactantes de 'La Barraca' es cómo aborda temas que parecen tan actuales. El relato nos enfrenta a cuestiones como el aumento desmesurado de los alquileres, las crisis habitacionales y los desahucios que siguen afectando a muchas familias hoy en día. Marta Torres ha adaptado magistralmente esta obra, logrando que los conflictos y las emociones de los personajes resuenen con la realidad actual, donde el acoso escolar y los enfrentamientos raciales son problemáticas que aún no hemos logrado resolver.

