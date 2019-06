Barón Rojo: «Más vale retirarse cuando quiera uno que cuando quieran otros» Barón Rojo volverán este sábado a Maracena. / J.J.G. El legendario grupo de rock ofrece este sábado un concierto en Maracena dentro de su gira de despedida JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Viernes, 14 junio 2019, 01:41

Los hermanos De Castro, Carlos y Armando llegan a los cuarenta años a los mandos de Barón Rojo (y más, otros diez, con marcas como Coz, Cafrú...), para algunos el grupo de rock más importante que ha dado nuestro país. Anunciaban hace unas semanas, sin embargo, que es el momento de ir diciendo adiós, pausadamente y hasta diciembre de 2020, cuando se despedirán a lo grande en el Palacio de deportes madrileño. Por si es la última vez que vienen por aquí, la fecha del 15 de junio en Maracena aparece en el calendario subrayada en rojo, con tinta de fuselaje. Estarán junto a Inkombustibles y Ghost Riders en el Anfiteatro Carlos Cano en la concentración motera organizada por Nazaríes Custom Club. Carlos de Castro explica la operación final.

-Anuncian una gira de despedida ¿por qué ahora?

-¡Cosas! (risas). Es el aniversario número cuarenta y las cosas vienen así. Tras cuarenta años era el momento para hacerlo. Como dijo Armando estos días, más vale retirarse cuando quiere uno que no cuando quieran otros. Y mejor decir adiós llenando los conciertos, ¿no?

-A eso voy, porque además ahora están haciendo giras por América como estrellas...

-De hecho la gira de despedida pura es el año que viene y tenemos muchísimas actuaciones por España y América.

-¿No son buenos ejemplos los longevos M.Jagger, John Fogerty, Dylan o sus queridos Who, etc...?

- Son muy buenos, pero cada uno tiene los condicionantes que puede tener... A lo mejor nos hemos equivocado y dentro de cinco años volvemos: ¡el retorno del Barón!' (risas). Pero en principio es así. Influye también que Armando tiene su otra banda y por tanto más motivos para centrarse en su novedad.

-Me llama la atención el poco espacio en los medios no especializados que se dedica al rock... ¿sucede ahora con los 'indies' lo mismo que en los ochenta con los grupos de la Movida?

- Es completamente cierto eso. Pero han pasado muchos años y muchas cosas. El rock es una forma de entender la vida, pero también es un entretenimiento, y hay tal cantidad de posibilidades nuevas que el rock se ha quedado relegado. Las generaciones nuevas, por ley de vida, miran hacia adelante, y muchos de ellos ya no saben ni lo que es un disco... que ya no sé si se venden, pero desde luego no se compran. El 'feedback' ambiental te dirige en unas u otras direcciones; los de nuestra época no teníamos donde elegir. También influye la falta de exposición del rock que mencionábamos, y muchos no saben ni que existe.

-Nuevamente hay músicos procesados. ¿todavía vamos al infierno?

- Con todo lo dicho, también es cierto que hacen falta vehículos de expresión y el rock cumplía, y cumple su papel inconformista.

Sabor amargo

-He visto varias veces el documental que les dedicaron y deja un sabor amargo en la boca ¿no hubo forma de acuerdo?

-La prueba de que no hubo forma son las continuas declaraciones de El Sherpa. Decidimos cortar la gira conjunta porque con una persona que opina así no se puede seguir, para mí no merece la pena ni estar en el rock, es como un Antonio Molina metido en el rock.

-En su época nadie controlaba realmente la venta de discos, de reediciones, material de carretera... Kiko Veneno aseguraba que de su primer disco se han debido vender en todos los formatos más de un millón de ejemplares. ¿De los suyos han calculado cuántos?

-Es casi imposible. La cifra podría ser millonaria, sí. Sólo por los que hemos firmado han sido muchísimos (risas). Si los elementos de control de esas cosas no funcionaban, o no querían que funcionaran por no pagar o lo que fuese, es imposible saberlo más allá de la especulación.

-«Por placer aniquiláis, por poder nos destruís, suciamente mentís, aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis», cantaban; insisto en «mis datos proceséis»... parece escrita ayer mismo ¿'Resistiré' es himno en los tiempos del Facebook?

- Una de las claves de la supervivencia del Barón es que las leras han envejecido poco y para mucha gente tienen su actualidad. Lo de cantar 'y mis datos proceséis' en 1982 parece una visión de futuro (risas).

-Aunque Metallica prefirieron 'Los roqueros...' para hacerles un homenaje tocándola...

-Fue una grata sorpresa que la tocaran, nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos.

-Anuncian un concierto de despedida en diciembre de 2020...

-Será el colofón de estos cuarenta años, la idea es compartir el escenario con numerosos otros invitados y se grabará para dejar un testamento (risas); será como cuando los Cream dieron el último concierto en el Royal Albert Hall... aunque luego fue mentira (risas).

-Este concierto en Maracena es el de despedida o en Granada repetirán con un 'Bye bye Barón', parafraseando a Miguel Ríos...

-Este concierto es de la gira de este año, cumpliendo con lo firmado previamente, pero el año próximo esperamos que haya otra oportunidad, porque, además, a nosotros nos gusta mucho tocar en Granada, donde hemos dado conciertos inmensos.