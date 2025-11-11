Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sarajevo 84, en su reciente actuación en Lemon Rock. Fol Contreras

La banda granadina Sarajevo 84 prolonga la fiesta con 'The after party'

El cuarteto repite productor, Carlos Hernández Nombela, y hace evolucionar su sonido hacia texturas más contemporáneas

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:32

La banda granadina de indie pop Sarajevo 84 tiene nuevo trabajo bajo el brazo. 'The after party' es la nueva creación de Andrés Martínez, Miguel ... Ángel García, Débora G. Izquierdo y Óscar Nienor, y tras siete años 'on the road', certifica el buen momento que vive una banda que ya sorprendió con su anterior trabajo, 'Da Club', producido, como este, por Carlos Hernández Nombela. Tras su presentación en Lemon Rock, comienzan ahora una gira que les llevará por Torremolinos, Córdoba, Madrid (dos días), Granada de nuevo (el 20 de diciembre en Rock'n'Rolla), Almería, Gibraltar y Puerto de Santa María.

