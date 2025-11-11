La banda granadina Sarajevo 84 prolonga la fiesta con 'The after party'

La banda granadina de indie pop Sarajevo 84 tiene nuevo trabajo bajo el brazo. 'The after party' es la nueva creación de Andrés Martínez, Miguel ... Ángel García, Débora G. Izquierdo y Óscar Nienor, y tras siete años 'on the road', certifica el buen momento que vive una banda que ya sorprendió con su anterior trabajo, 'Da Club', producido, como este, por Carlos Hernández Nombela. Tras su presentación en Lemon Rock, comienzan ahora una gira que les llevará por Torremolinos, Córdoba, Madrid (dos días), Granada de nuevo (el 20 de diciembre en Rock'n'Rolla), Almería, Gibraltar y Puerto de Santa María.

Andrés y Débora hablan con IDEAL a propósito de qué supone este nuevo trabajo. «No pensábamos que la banda iba a durar tanto», dice Andrés con humor. «Llegar a acuerdos entre cuatro personas no es una tarea fácil, y compaginar el trabajo profesional con la banda es un esfuerzo extra». Sobre el tono general del álbum, destacan que es pura energía. «Sólo hay un medio tiempo al final, 'Say goodbye'. Cuando Andrés trae canciones más tranquilas al local de ensayo, estas se acaban revolucionando solas», añade Débora. El resultado es un álbum que busca continuar mostrando la evolución del sonido de la banda. «No nos obsesiona que nos identifiquen, pero creemos que es bueno conservar un sello propio. Nuestro objetivo es que el tema llegue rápido a quien lo escucha, y nos sale de forma natural», comenta Andrés. Esto no quiere decir que los temas de Sarajevo 84 sean clones; cada una aporta algo distinto y distintivo, toca una fibra distinta, construyendo un relato que va, en este caso, del tema uno al diez de los que integran 'The after party'.

Las historias que cuenta la banda granadina están sacadas de la vida diaria, aunque no buscan especialmente retratar a una generación en concreto. Desde esa vida en una casa suburbial cualquiera que se retrata en 'Are you lonely?', el single de adelanto del larga duración, hasta otros como 'L.O.V.E.M.E.' o 'Arrivederci', lo que cuentan Sarajevo 84 en sus letras son historias de amor y desamor, de precariedad a veces, pero también en torno a la necesidad de ser 'buena gente' o lo recomendable que es salir de fiesta de vez en cuando.

Estilización

Sarajevo 84 sigue su camino trazando en este nuevo disco una senda que se dirige hacia la estilización, dejando quizá algo de lado la estética musical noventera y aterrizando en sonidos muy contemporáneos. «Carlos Hernández nos dijo que cuando llegábamos al estudio venía todo más pensado, más digerido. Evidentemente, teníamos más experiencia al ser ya este nuestro segundo trabajo con el mismo productor. Nos conocemos entre nosotros un poco más, y eso se traduce en la imagen que se proyecta al público», afirman Andrés y Débora.

Con todo, si la banda hay algo que quiere mantener a toda costa es la diversión. De ellos sobre el escenario y de quien va a verlos. «Como público que acude con frecuencia a escuchar a otras bandas, no hay nada que dé más pena que ver cómo un directo naufraga. Por ello, tratamos de que todo sea divertido: la creación de las canciones, la grabación, los ensayos y el propio directo», añade Débora.

Sarajevo 84, por actitud y por aptitud, podría ser perfectamente 'carne de Festival', un grupo capaz de calentar a grandes públicos o de mantenerlos calientes cuando la noche avanza. Sin embargo, afirman, «entrar en los carteles es una tarea nada fácil. Al final, los mismos nombres se repiten año tras año, aunque no tengan disco nuevo. Desde aquí, pedimos a los responsables de festivales que abran un poco su mente, porque observamos que quizá hay demasiados patrones y corsés».

La banda es consciente del tiempo que le ha tocado vivir. Lejos de aquellos años en que se ataban los perros con longaniza. «Afortunadamente, todos tenemos un medio de vida al margen de la música, pero nuestro sueño sería vivir de esto. Ni las discográficas son lo que eran, ni hay tanto dinero en los ayuntamientos como antes, pero tenemos claro que tenemos que hacer nuestro camino aquí y ahora», comentan. Lo cierto es que 'The after party' y sus diez temas dejan en el oyente ganas de volver sobre ellos cada vez que necesita una recarga de adrenalina, o cada vez que toca lavar el coche, por ejemplo. Porque es energía, y esta, en una sociedad adocenada, nunca viene mal.