La banda que explora los límites del jazz

El 14 de octubre a las 21:00 horas en el Centro Federico García Lorca de Granada presentan su álbum en vinilo titulado Citric,

IDEAL

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:21

El trompetista Julián Sánchez, reconocido por su maestría en el jazz a nivel nacional e internacional, lidera la innovadora banda Veículo Longo, que se caracteriza por explorar los límites del jazz fusionando influencias de la música experimental, ritmos latinos y rock psicodélico. Originario de Huétor Vega, Sánchez ha sido galardonado en 2024 con el V Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu gracias a su obra Sin Tempero, un reflejo de su talento creativo.

Recientemente, la banda ha lanzado su álbum en vinilo titulado Citric, que presentarán en un concierto programado para el 14 de octubre a las 21:00 horas en el Centro Federico García Lorca de Granada. Este evento promete ser una oportunidad única para experimentar en vivo la búsqueda musical y el enfoque innovador que define a Veículo Longo en la escena jazzística contemporánea. En Oferplan Granada de IDEAL ya están disponibles las entradas a un precio exclusivo.

Veículo Longo está formada por un selecto grupo de músicos de alto calibre que enriquecen su propuesta sonora: Miguel de Gemma en saxos, Toni Molina en guitarra, Dani Lévy en bajo, Zeque Olmo en batería y Jesús Santiago en percusión. Juntos, crean un sonido electroacústico distintivo que utiliza una variedad de efectos como delays y reverbs, contribuyendo a una atmósfera envolvente y experimental en sus composiciones.

La música del grupo se inspira en la etapa eléctrica de Miles Davis y en referentes icónicos como Hermeto Pascoal, buscando provocar una escucha activa y profunda que desafía las convenciones del jazz tradicional. Hasta el momento, Veículo Longo ha publicado un EP titulado Late Leite, así como dos singles, Citric y Veículo Longo, que han empezado a captar la atención del público y la crítica.

