El Ballet Flamenco de Andalucía protagoniza en Granada el XV aniversario del Flamenco Patrimonio de la Humanidad

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa desarrollando el programa de actividades previsto durante el mes ... de noviembre con motivo del XV aniversario de la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entre las propuestas programadas en Granada para este fin de semana, destaca la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, que presentará su espectáculo 'Tierra Bendita', los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Alhambra.

Además de estas tres funciones, la compañía pública ofrecerá el 14 de noviembre, a las 11:00 horas, una sesión didáctica dirigida a alumnado. En ella, la directora del Ballet, Patricia Guerrero, mantendrá un encuentro con los escolares para explicar el proceso creativo y acercar la labor artística y técnica que desarrolla la formación.

'Tierra Bendita', segundo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Guerrero, propone un viaje por algunos de los rincones más singulares de Andalucía. Se trata de una suite que transita por cantes y bailes emblemáticos, conjugando tradición y contemporaneidad, y reuniendo referencias estéticas que van desde el siglo XVIII hasta el XXI.

Día del Flamenco

Por otra parte, entre los hitos de la programación diseñada para celebrar esta efeméride y fomentar la difusión del flamenco, se encuentra el proyecto Flamenco Expuesto, que tendrá lugar el 16 de noviembre, coincidiendo con el Día del Flamenco. Esta iniciativa establece un diálogo entre el patrimonio material que custodian los museos y el patrimonio inmaterial del arte jondo. En Granada, la intervención estará protagonizada por la coreógrafa y bailaora Leonor Leal, que ofrecerá su propuesta en el Museo Arqueológico y Etnológico a las 12:00 horas.

En paralelo, la Universidad de Granada, a través de La Madraza, impulsa una nueva edición del ciclo Laboratorios de Raíz, que comenzó el pasado 7 de noviembre con un encuentro entre Rafaela Carrasco y Carlos van Tongeren en el Carmen de la Victoria. El próximo debate tendrá lugar el 15 de noviembre, a las 12:30 horas, con la participación de Patricia Guerrero, Alberto Conejero, Pablo Árbol y Mario de la Torre en una mesa redonda en el mismo espacio. El 21 de noviembre será el turno de Rosario La Tremendita, que conversará con Belén Rico, periodista cultural de Granada Hoy. El ciclo se cerrará el 28 de noviembre con un diálogo entre Rocío Márquez y Cristina Consuegra en la Corrala de Santiago.

La programación Andalucía·Flamenco continuará asimismo durante el mes de noviembre en el Teatro Alhambra, donde actuarán Lin Cortés el día 21 y, al día siguiente, Rosario La Tremendita. El programa se clausurará los días 28 y 29 de noviembre con los espectáculos 'La Materia', de Olga Pericet, e 'Himno Vertical', de Rocío Márquez.