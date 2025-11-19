Los bailarines que quedan a las diez en Plaza Nueva

Jorge Pastor Granada Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Carmen Tortosa paseaba meditabunda por la Carrera del Darro una noche de otoño cuando, al desembocar en Plaza Nueva, se topó con un grupo de abueletes bailando 'María la Portuguesa', esa copla de Carlos Cano que habla de amores prohibidos y viños amargos. Aquel espectáculo la sedujo. «Me llamó la atención la felicidad que irradiaban», recuerda. En ese momento se empezó a gestar una maravillosa película que fue estrenada el pasado 9 noviembre en el Festival de Sevilla. Aplauso de cinco minutos con todo el teatro Alameda puesto en pie. Apunten el nombre, 'Plaza Nueva a las diez'. Será uno de los grandes documentales del año en España.

«Después de aquel primer contacto, en octubre de 2023, regresé en varias ocasiones porque me fascinaba su alegría», apunta Carmen, la directora de 'Plaza Nueva a las diez'. «Hacían boleros, bachatas, tangos, cumbias, valses... nunca fui muy bailarina, pero llegué a sentir algo de envidia de sus movimientos», confiesa la cineasta granadina esbozando una leve sonrisa. «Además –agrega– con el valor añadido de hacerlo en una plaza pública, un espacio de todos». Desde ese instante tenía claro que llevaría al cine la historia de 'los bailarines de Plaza Nueva', como son conocidos popularmente en Granada. Quedan los fines de semana. En invierno por las mañanas y en primavera por las noches.

Fotogramas de la película. IDEAL

Carmen les trasladó la propuesta. Al principio fueron cautos –están acostumbrados a que los turistas los graben y suban los vídeos a las redes sociales–, pero tuvieron la oportunidad de ver en la gran pantalla 'La rotonda', uno de los cortos más conmovedores de Carmen, y despejaron de un plumazo cualquier tipo de duda. La preproducción fue apasionante. «Iba a sus casas, los acompañaba en sus quehaceres y, poco a poco, fui descubriendo sus mundos», relata. Fue así como, junto a Carmen Estirado, guionizó la vida de los diecisiete hombres y mujeres que protagonizan el filme y que ha iniciado ya una interesante singladura por festivales como el de Sevilla y Córdoba.

Newsletter

De esta forma descubrió la labor de José Luis Urbano, un enfermero del PTS que imparte un taller de movimiento a enfermos de salud mental. O la de Paquillo, que no duda en meterse cien kilómetros entre pecho y espalda para acudir a su cita en Plaza Nueva. O la de Antonio y Trini, que son quienes coordinan las quedadas y gestionan el grupo de guasap.

Ampliar Cartel oficial. IDEAL

«Pusimos en marcha esta idea después de la pandemia», explica Trini, de 77 años. «Inicialmente –añade– creamos una asociación donde estábamos seis y ahora llegamos a juntarnos más de treinta». «Cuando danzo me siento yo misma», asegura.

Ampliar Baile en el estreno del Festival de Sevilla. ISAAB VEAS

Cerca de ella, Antonio, su esposo, de 80 años, la escucha con atención mientras le coloca su abrigo. «Yo no había bailado nunca, pero cuando me jubilé, mi hija me propuso que me apuntara a clases, y aquello cambió mi vida», relata. «Tenía problemas de espalda, pero desde que estoy en esto me encuentro de maravilla», confiesa Antonio. «Es un ejercicio estupendo para mantenernos bien desde el punto de vista físico, pero también de memoria, ya que tenemos que retener los pasos de veinte ritmos», tercia Trinidad, quien desenfunda el móvil y enseña al periodista algunas fotos. «Aquí estoy bailando en China, y aquí en la plaza de SanMarcos de Venecia, y aquí en la Rambla de Barcelona», narra con pasión. «En Plaza Nueva somos una gran familia».

Filmografía

Carmen Tortosa suma ya cuatro títulos a su filmografía, los cortos 'Mujer como árbol' (2021),'La Rotonda' (2022), 'El Tribunal' (2023) y ahora su primer largo 'Plaza Nueva a las diez'. Todos enmarcados en el género del documental. Su profesión como médica ya le aproximó a realidades que le marcaron. «La medicina es el río de la vida», afirma. Aunque Carmen siempre fue cinéfila. Tanto que era la encargada de documentar audiovisualmente los encuentros 'Espirales poéticas por el mundo'. Ya entonces dominaba el lenguaje audiovisual que posteriormente perfeccionó a base de cursos y talleres impartidos por Manuel Menchón, José Luis Guerín, Mercedes Álvarez y sobre todo Pedro Costa.

Rodaje. IDEAl

«Me gusta vagabundear por Granada para encontrarme con las ideas, como decían los surrealistas», reflexiona Carmen, quien define su visión fílmica como «observacional, poética y hecha desde dentro». Eso es básicamente 'Plaza Nueva a las diez', coproducida por Shoji Film, La Favorita y Segundo B. El equipo técnico está formado por profesionales de primera fila como Sergio Caro en la dirección de fotografía, Carlos Pérez y Joaquín Pachón en el sonido y Marta García Alonso en la operación de cámara. También ha contado con el apoyo de Film in Granada, el Ayuntamiento de Granada, la Fundación María Fulmen y empresas como la Clínica Noguerol, Alarcón Odontólogos, Hotel Ereza y Salinas de Janubio.

Ampliar Trini y Antonio disfrutando en Plaza Nueva. JORGE PASTOR

Dijo Coelho que bailar es el lujo de disfrutar de uno mismo. También el placer de hacerlo con los amigos. En Plaza Nueva o donde sea. Ahí está Carmen Tortosa para contarlo.

Reporta un error