Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Teatro Isabel la Católica. Ideal

El Ayuntamiento de Granada presenta una temporada teatral «histórica» en el Teatro Isabel la Católica

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha manifestado que «una ciudad como la nuestra, requiere de una gran programación teatral y aquí la presentamos, esta se construye desde la calidad, la constancia y la visión»

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha presentado la nueva temporada teatral en el Teatro Isabel la Católica con la dirección y producción de Pentación. Una propuesta ... que busca «reforzar» la vocación de Granada como ciudad de artes escénicas, turismo cultural y excelencia en la oferta pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  4. 4

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  7. 7 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  8. 8 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  9. 9 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  10. 10

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Granada presenta una temporada teatral «histórica» en el Teatro Isabel la Católica

El Ayuntamiento de Granada presenta una temporada teatral «histórica» en el Teatro Isabel la Católica