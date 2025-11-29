Atrapada en el interior de una guitarra

El viernes, 28 de noviembre, en el Teatro Alhambra tuvo lugar el penúltimo espectáculo del ciclo Andalucía Flamenco, programado por la Junta, con la bailaora ... y coreógrafa cordobesa Olga Pericet, que vino a mostrarnos 'La Materia', segunda entrega de una trilogía inspirada en las guitarras del mítico luthier decimonónico Antonio de Torres, considerado el padre de la guitarra española moderna. Un tríptico iniciado con 'La Leona' y que culminará con 'La Invencible'.

Si con 'La Leona' Pericet miraba a la guitarra desde fuera, con 'La Materia' lo hace desde dentro, su textura, su olor, sus entrañas. La obra es un viaje que parte de lo sólido, de la madera como materia prima y metáfora de la estructura, la resistencia y el origen (excelente zapateado sobre las tablas), para llegar a la liquidez del baile, a la emoción liberada. Concebido en colaboración con el multipremiado coreógrafo y bailarín Daniel Abreu, que presenta una plasticidad encomiable, 'La Materia' se presentó como un ejercicio de autoría compartida, en la que tiene mucho que ver el azar, creando todo un ritual de autodescubrimiento. La coreografía, basada en los sugerentes pasos a dos, es más contemporánea que flamenca. No obstante, la intención y la esencia de la cordobesa (Premio Nacional de Danza 2018) y de sus músicos (José Manuel León, a la guitarra, Juanfe Pérez al bajo y Javier Rabadán la percusión), roza sin ninguna duda la ortodoxia. Así, entre los ecos electrónicos que idean el interior de la guitarra, suenan peteneras y fandangos, granaínas y tarantas, compases de seguiriyas y de bulerías. El diseño de iluminación y el vestuario minimalista también hay que tenerlos en cuenta para crear ese universo sensorial que Olga propone. Como resultado, una obra sensual, en la que se intenta dejar constancia de un concepto no siempre conseguido, lleno de momentos dulces y de gran belleza, pero también de puntuales angustias, como cuando el ruido supera la música o el parpadeo final de las luces, creando un efecto fotograma.

Olga Pericet, demuestra una vez más por qué es considerada una de las figuras más innovadoras de su generación. Lejos de conformarse con los cánones establecidos, los descompone y rearma con un lenguaje propio. En 'La Materia', el flamenco es la raíz, pero no el límite; es el punto de partida para una exploración que bebe de la danza contemporánea y el teatro físico. Cada zapateado, cada braceo, cada silencio y cada explosión de sonido son palabras de un vocabulario íntimo que los artistas entregan al público, logrando un acto único, que se lee mejor entrelíneas que en lo escrito.